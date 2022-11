Docenti neo-assunti, nel periodo di prova si possono richiedere visite a scuole innovative

Il percorso formativo per i docenti neo-assunti nell’a.s. 2022/23 sarà articolato in quattro distinte fasi:

incontri propedeutici e di restituzione finale; laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie; peer to peer ed osservazione in classe; formazione on line.

Oltre a questi momenti, a domanda degli interessati e per un massimo di 2170 docenti saranno programmate, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, visite in presenza di docenti neoassunti, singolarmente o organizzati in piccoli gruppi, presso le scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica.

Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano, dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento e sono finalizzate a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento.

Questa attività dovrà prevedere la durata massima di due giornate di full immersion nelle scuole accoglienti, pari ad un massimo di 6 ore per ognuna delle due giornate ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori formativi.

Monte ore complessivo per le attività di formazione