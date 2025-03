Docenti neoassunti 2024/2025, è aperto l’ambiente INDIRE per la formazione

È aperto l’ambiente INDIRE a supporto a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2024/25, dove sarà possibile documentare il portfolio professionale digitale da presentare al Comitato di valutazione.

La nuova edizione del portale è stata totalmente ridisegnata e reingegnerizzata al fine di migliorare l’esperienza online dei docenti e per rendere più facile, efficace e piacevole la documentazione dell’anno di prova.

Al centro di questa innovazione si trova Portfolio, un’applicazione che guida il docente nella realizzazione del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione al termine dell’anno di prova.

Il Portfolio INDIRE nasce per accogliere e organizzare la documentazione di varie esperienze formative, consentendo poi la creazione di “viste”. Nel ‘mondo Neoassunti’, la “vista” per eccellenza è quella del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione che riepiloga le esperienze formative relative ai Laboratori e alle Attività didattiche svolte in aula. Inoltre, le attività che confluiscono nel curriculum formativo sono sempre esperienze, formali o non formali, che hanno contribuito a definire il docente e la sua professionalità prima dell’ingresso nel nuovo ruolo.

Il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

1. gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze;

2. le Esperienze formative da documentare.

L’ambiente tutor, invece, come di consueto sarà reso disponibile successivamente e conterrà la funzione di compilazione del questionario di monitoraggio e lo scaricamento dell’attestato dello svolgimento dell’attività di tutoraggio.