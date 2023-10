Docenti neoassunti, ripetizione del periodo di formazione e prova a seguito di valutazione negativa: nota USR Lazio

Con nota del 28 ottobre l’USR per il Lazio richiama la normativa di riferimento relativamente alla ripetizione del periodo di formazione e di prova dei docenti a seguito di valutazione negativa, fornendo indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche della regione.

Cosa prevede la normativa

L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 226/2022 dispone che i docenti, per i quali i Dirigenti Scolastici abbiano emesso provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, a seguito di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e di prova.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, l’art. 14, comma 4, del D.M. cit., prevede che “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.

Adempimenti per le scuole del Lazio

Per consentire una puntuale e corretta acquisizione dei dati finalizzata alla predisposizione, a livello regionale, delle suddette verifiche, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche laziali sono invitati a compilare in ogni sua parte il modulo forms https://forms.office.com/e/HmVway65pU, entro e non oltre le ore 15.00, del 10 novembre 2023.

