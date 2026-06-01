Docenti precari, dopo la Cassazione al via i ricorsi per ottenere il pagamento delle ferie non godute

Importante svolta per migliaia di docenti precari con contratto fino al 30 giugno. Con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che i docenti non possono essere collocati in ferie d’ufficio e che i periodi di sospensione delle lezioni non possono essere automaticamente considerati giorni di ferie.

Secondo la Suprema Corte, affinché il diritto alle ferie possa ritenersi effettivamente esercitato, l’Amministrazione scolastica deve dimostrare di avere concretamente posto il docente nelle condizioni di fruirne, informandolo della possibilità di utilizzare le ferie residue e delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

In particolare, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, il dirigente scolastico deve provare di avere invitato il docente a fruire delle ferie residue e di averlo avvertito che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il relativo diritto. In assenza di tale prova, le ferie maturate e non godute devono essere monetizzate mediante il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

La decisione della Cassazione ha importanti conseguenze per migliaia di supplenti che, negli ultimi anni, si sono visti decurtare automaticamente le ferie senza alcuna preventiva comunicazione da parte delle scuole.

Come recuperare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute?

I docenti precari potranno rivolgersi ai legali di Giustizia Scuola, Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, per una verifica preliminare gratuita della propria posizione e per aderire al ricorso finalizzato al recupero delle somme spettanti.

Come evidenziano i professionisti di Giustizia Scuola, l’importo recuperabile varia in base agli anni di servizio prestati, alle ferie maturate e alla retribuzione percepita, ma può oscillare mediamente tra 500 e 1.000 euro per ciascun anno scolastico svolto con contratto fino al 30 giugno.

Ciò significa che un docente precario con più annualità di servizio potrebbe recuperare somme particolarmente rilevanti, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria previsti dalla legge.

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso è possibile richiedere una consulenza gratuita attraverso il seguente link: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/

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