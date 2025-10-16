Ricorso per le ferie non godute per i docenti precari

Com’è noto, è stato stabilito che deve essere riconosciuto ai docenti precari una quota pari ai giorni di ferie non godute.

Infatti, i docenti che non hanno utilizzato le ferie previste dal contratto di lavoro o che le ferie siano state riconosciute durante la sospensione didattica possono chiedere l’indennità sostitutiva pari ai giorni di ferie non goduti per gli ultimi 10 anni.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link:

https://siriosolidoro.it/ricorso-per-il-riconoscimento-dellindennita-delle-ferie-non-godute-per-i-docenti-precari/

Pertanto, lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro ha avviato il ricorso per i docenti che hanno avuto contratti sino al 30 giugno e che non abbiano usufruito delle ferie contrattuali o che gli siano state riconosciute nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO