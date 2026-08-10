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10.08.2026

Emissione competenze accessorie NoiPa: firmato il Ccni Fmof 2025/2026, risorse alle scuole da subito

Redazione
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Cosa è il Fmof
Cosa ricomprende il Fmof

Oggi, lunedì 10 agosto alle ore 10:00 i sindacati hanno sottoscritto definitivamente CCNI sul FMOF – Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Lo annuncia Flc Cgil.

La firma, ricorda il sindacato, arriva a quasi dieci mesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto del 27 ottobre 2025, dopo la certificazione della compatibilità economico-finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il CCNI conferma i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), per un ammontare complessivo di 847,36 milioni di euro (lordo Stato). Il contratto destina 844,36 milioni alle ordinarie voci del Fondo – Fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici del personale ATA, ore eccedenti, valorizzazione del personale scolastico e ulteriori istituti contrattuali – e riserva ulteriori 3 milioni di euro alla continuità didattica nelle istituzioni scolastiche delle piccole isole. A queste misure si affianca, inoltre, la previsione di specifiche risorse del FIS destinate anche al personale ATA in servizio nei plessi ubicati nelle piccole isole.

Nel corso dell’incontro la FLC CGIL ha chiesto l’assegnazione tempestivo dei fondi alle istituzioni scolastiche, così da consentire l’immediata liquidazione dei compensi spettanti a docenti e personale ATA evidenziando come ancora una volta questi ritardi ricadono sul personale di segreteria, costretto a gestire le operazioni di pagamento nel pieno del periodo di ferie.

L’Amministrazione ha accolto la richiesta, impegnandosi a disporre l’assegnazione delle risorse alle scuole già nella giornata odierna, immediatamente dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI.

Cosa è il Fmof

Sono tanti i docenti e ata che attendevano, già nel mese di luglio, il pagamento dei compensi del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa).

Il caricamento delle risorse del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) sui POS (Piani Operativi di Spesa) delle scuole serve a pagare, attraverso autorizzazione del dsga, i compensi accessori di tutto il personale docente e ata. 

Cosa ricomprende il Fmof

Il FMOF ricomprende diverse componenti destinate alla retribuzione delle attività accessorie del personale della scuola:

  • FIS (Fondo di Istituto)
  • Funzioni strumentali
  • Incarichi specifici per il personale ATA
  • Attività complementari di educazione fisica
  • Valorizzazione della professionalità docente
fmof

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