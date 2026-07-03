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03.07.2026

Domanda 150 preferenze: prenota la tua consulenza per non commettere errori

Redazione
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Indice
Le date da segnare in agenda
Consulenza personalizzata con l'esperto

La compilazione delle 150 preferenze per le supplenze da GPS e GaE si avvicina e, come ogni anno, genera dubbi tra gli aspiranti docenti. Il nodo principale riguarda la differenza tra preferenze analitiche e sintetiche, una distinzione che può fare la differenza tra ottenere l’incarico desiderato o restare fermi. Per chi vuole affrontare la domanda senza incertezze, La Tecnica della Scuola mette a disposizione anche un servizio di consulenza personalizzata con i propri esperti.

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Le date da segnare in agenda

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Consulenza personalizzata con l’esperto

Per chi preferisce non affrontare da solo la compilazione della domanda, La Tecnica della Scuola propone sessioni online di consulenza personalizzata, in piccoli gruppi, con un esperto qualificato in collegamento live pronto a rispondere ai quesiti specifici di ciascun partecipante. Gli appuntamenti disponibili sono fissati per il 20, 21, 22 e 23 luglio.

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