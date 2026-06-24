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24.06.2026
Aggiornato alle 13:26

GPS 2026 e 150 preferenze, come funzionano gli spezzoni? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
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Dal 16 al 29 luglio si aprirà la possibilità di compilare l’istanza per le 150 preferenze per chi è inserito in GPS. Ma come funzionano gli spezzoni? A chiederlo, durante la diretta della Tecnica risponde live, un ascoltatore. Ecco la risposta di Simone Craparo della direzione nazionale Gilda:

“Un’altra novità di quest’anno è quella delle aggregazioni. Noi già da qualche tempo chiedevamo la possibilità di aggregare tra di loro gli spezzoni per formare delle cattedre per aggregazione, come avviene d’altronde nel caso delle assegnazioni provvisorie in cui se ci sono mettiamo tre spezzoni da 6 ore ciascuno, si forma una cattedra per 18 ore per aggregazione. Rispettando sempre i limiti della norma che sono al massimo di tre scuole in due comuni diversi. Quindi, finalmente, quest’anno vi sarà la possibilità di aggregare gli spezzoni, quindi il docente metterà naturalmente la disponibilità ad ottenere queste aggregazioni e le aggregazioni saranno fatte mantenendo l’omogeneità della classe di concorso (non si possono fare aggregazione fra classi di concorso differenti) e fino al raggiungimento del numero massimo di ore dell’insegnamento”.

“Quindi, se ad esempio parliamo di scuola secondaria di primo grado, il numero e le ore di insegnamento sono 18, se vi sono due spezzoni di 9 ore e 9 ore vengono aggregate e si forma una cattedra in sostanza per aggregazione al 30 giugno”.

“Se non vi è questa possibilità di aggregazione, cioè vi sono 10 ore e 12 ore e quindi 10 + 12 fa 22 non è 18, questa aggregazione non si farà e quindi resteranno gli spezzoni per come li abbiamo conosciuti sempre”.

“Naturalmente l’aggregazione dovrà rispettare anche dei limiti territoriali, ad esempio uno spezzone in piccola isola non può essere aggregato con quello in terraferma. Però potrebbero capitare la somma d’aggregazione, due spezzoni di due scuole anche 100 km l’una all’altra. Quindi in questi casi come faccio? O accetti la possibilità di andare un giorno in una scuola, un giorno nell’altra a 100 km oppure purtroppo gioco forza ti dovrai mettere in part time. Quindi la possibilità di accedere al part time sarà data“.

“Le aggregazioni potranno riguardare anche ore inferiori a quelle di cattedra, quindi ad esempio, se vi è uno spezzone da 8 ore o uno spezzone da 6 ore, 8 e 6 fa 14, sarà fatta un’aggregazione di spezzone per avere 14 ore. In questi giorni è uscita una nota per trattare gli spezzoni al di sotto delle 7 ore, perché vi è la problematica che questi spezzoni potrebbero essere assegnati ai docenti interni. Quindi, come sarà la procedura per questi particolari spezzoni? Prima il dirigente scolastico acquisirà la disponibilità dei docenti in organico di prendersi questi spezzoni fino a 6 ore, dopodiché questi spezzoni passeranno alla gestione dell’ufficio scolastico provinciale che prioritariamente li potrà utilizzare per le operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione e riarticolazione della cattedra. Se l’ufficio scolastico li utilizza per questi scopi, vengono tolti dalla disponibilità della scuola. Se invece non vengono utilizzati per questi scopi, ritornano nelle disponibilità di quelle scuole in cui il dirigente ha acquisito la disponibilità dei docenti interni ad ottenerle, sennò restano a disposizione per le aggregazioni di cattedra di cui parlavo prima, quindi ogni volta si vengono a formare questi spezzoni, verranno sempre trattati prioritariamente per i docenti interni, in seconda fase per le GPS e in terza fase date alle graduatorie di istituto”.

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