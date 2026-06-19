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Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora del 19 giugno

Docenti
19.06.2026

Punteggio 150 preferenze, come mai compare il simbolo del divieto?

Sara Adorno
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Indice
Ho provato a controllare il punteggio su Istanza Online (Polis) per il sostegno a Milano, ma compare il simbolo del divieto. Come mai?

Tante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le 150 preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? Abbiamo risposto a queste domande – e a tante altre – nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 18 giugno. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

Ho provato a controllare il punteggio su Istanza Online (Polis) per il sostegno a Milano, ma compare il simbolo del divieto. Come mai?

A questa domanda ha risposta il prof Ficara: “Il simbolo indica che la pubblicazione per quella specifica provincia non è ancora disponibile. Milano, essendo una provincia molto grande, richiede tempi di elaborazione più lunghi. La visualizzazione (rappresentata dall’icona di un occhio) dovrebbe attivarsi gradualmente entro il 15 luglio”.

150 preferenze 2026gps 2026

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