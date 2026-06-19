Punteggio 150 preferenze, come mai compare il simbolo del divieto?

Tante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le 150 preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? Abbiamo risposto a queste domande – e a tante altre – nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 18 giugno. Ospite il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

Ho provato a controllare il punteggio su Istanza Online (Polis) per il sostegno a Milano, ma compare il simbolo del divieto. Come mai?

A questa domanda ha risposta il prof Ficara: “Il simbolo indica che la pubblicazione per quella specifica provincia non è ancora disponibile. Milano, essendo una provincia molto grande, richiede tempi di elaborazione più lunghi. La visualizzazione (rappresentata dall’icona di un occhio) dovrebbe attivarsi gradualmente entro il 15 luglio”.