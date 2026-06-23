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Prima Ora | Notizie del 23 giugno

Docenti
23.06.2026

GPS 2026, 150 preferenze e scioglimento della riserva, ecco cosa fare – DIRETTA ore 16:30

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Tante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le 150 preferenze, tra i più attesi per gli insegnanti, che interessa migliaia di docenti da Nord a Sud del Paese.

La diretta della Tecnica risponde live

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per coloro che sono inseriti in Gae e Gps? Chi sono i docenti interessati alla scelta delle centocinquanta preferenze? Cosa si intende per ripescaggio? E quali saranno le sanzioni per i docenti rinunciatari? Tutte domande a cui risponderemo nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, martedì 23 giugno alle ore 16:30. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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150 preferenze 2026GPSgps 2026

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