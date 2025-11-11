Domande Maturità 2026: la scadenza per candidati interni ed esterni è il 12 dicembre, il 2 febbraio abbreviazione per merito e domande tardive

Domande Maturità 2026: la scadenza per candidati interni ed esterni è il...

Come abbiamo già comunicato, la nota 74346 del 10 novembre 2025 stabilisce in dettaglio i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione all’Esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/2026.

La nota ministeriale differenzia chiaramente tra le categorie di candidati, ovvero gli interni (studenti dell’ultima classe e quelli ammessi per merito dalla penultima classe) e gli esterni (coloro che soddisfano specifici requisiti di età, titolo di studio o interruzione della frequenza).

Vengono specificate le scadenze di presentazione, come il 12 dicembre 2025 per la maggior parte dei candidati interni ed esterni, e i processi di assegnazione alle sedi d’esame gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali.

Inoltre, il testo illustra i requisiti aggiuntivi per i candidati esterni, inclusa la necessità di superare un esame preliminare in assenza di idoneità all’ultima classe, e disciplina le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi richiesti.

Candidati interni

I candidati interni sono generalmente ammessi a sostenere l’esame di maturità se frequentano l’ultimo anno di corso presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione è disposta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale.

Le categorie di candidati interni includono:

Studenti dell’ultima classe: coloro che frequentano l’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Equiparati ai candidati interni: gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di “Tecnico” che hanno frequentato positivamente il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005 (applicabile specificamente in Regioni come la Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le Intese stipulate).

coloro che frequentano l’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Studenti della penultima classe – Abbreviazione per merito: questi studenti sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di maturità se soddisfano requisiti di merito specifici nello scrutinio finale della penultima classe, tra cui aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina (escluse religione cattolica e attività alternative) e non meno di otto decimi nel comportamento. Devono aver seguito un regolare corso di studi e aver riportato votazioni non inferiori a sette decimi in ciascuna disciplina e otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni. Questa abbreviazione non è permessa nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Candidati esterni

I candidati esterni sono ammessi se soddisfano una serie di requisiti definiti dall’articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017.

Requisiti principali di ammissione per i candidati esterni:

Età e obbligo di istruzione: compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione.

compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione. Diploma di primo grado: siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età.

siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età. Titoli precedenti: siano in possesso di un titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005.

siano in possesso di un titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005. Cessazione frequenza: abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026 . Anche gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di età o possesso del diploma di primo grado, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026 per partecipare come candidati esterni.

abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del . Anche gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di età o possesso del diploma di primo grado, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026 per partecipare come candidati esterni. Formazione Scuola-Lavoro: l’ammissione è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola-lavoro” (o attività assimilabili), che devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

Come presentare la domanda

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di maturità al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito.

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 12 novembre

2025, tramite utenza SPID/CIE/eIDAS. Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le scadenze