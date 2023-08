Dpcm reclutamento docenti, Pittoni: “nessuna preoccupazione, nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale”

“Che il DPCM sui percorsi formativi abilitanti all’insegnamento non sia ancora in Gazzetta Ufficiale, non deve destare preoccupazione. Segue un iter diverso dagli altri dispositivi normativi. Attualmente è all’esame degli organi di controllo di Palazzo Chigi. Verrà pubblicato nei prossimi giorni o comunque in tempo utile per la partenza dei corsi nel prossimo anno accademico”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

Le dichiarazioni all’Ansa di inizio agosto

Qualche settimana fa Pittoni aveva dichiarato: “I nuovi percorsi formativi abilitanti all’insegnamento copriranno tutte le categorie interessate; inoltre l’accesso ai corsi sarà agevolato dall’eliminazione del tetto alle abilitazioni e dall’estensione delle lezioni online approvate col decreto Pa bis; si cerca infatti di creare le condizioni per evitare numero chiuso e selezione in ingresso sostituendoli, ove necessario, con lo scaglionamento come nel Pas 2013”.

“Procedura quest’ultima – ricorda Pittoni – di cui mi ero occupato direttamente e che aveva pure anticipato la parità di trattamento tra insegnanti di scuole statali e paritarie confermata nella nuova”.

“Chi ha tre anni di esperienza negli ultimi cinque – aggiunge – potrà contare su una riserva iniziale del 40 per cento, sulla riduzione da 60 a 30 cfu e su lezioni fino al 50 per cento online. Per gli ingabbiati sono previsti accesso in soprannumero senza anno specifico e lezioni fino al 100 per cento online”.

Mario Pittoni – segnala l’Ansa – annuncia anche che il Governo ha formalizzata la richiesta a Bruxelles di “spostare di due anni la scadenza della fase transitoria prevista nel 2024″.