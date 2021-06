Draghi alla Camera: “Ripresa dopo la pandemia” [VIDEO]

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi interviene oggi alle 9.00 alla Camera dei Deputati e alle 15.00 al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e del 25 giugno. Il premier affronta temi come la situazione economica italiana ed europea in relazione alla pandemia, nonché l’attuale andamento delle vaccinazioni:

“La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ma rimangono alcuni rischi come la presenza delle varianti da Covid. Una situazione che dobbiamo monitorare costantemente, e che rischia di frenare consumi e investimenti. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l’Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell’Ue – ha affermato Draghi – “Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile i tassi di crescita anemici che l’Italia registrava prima della pandemia. Ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta”.

