Droga, il fentanyl arriva nell’Ue: è allarme

La commissione europea agli Affari Interni, dopo un incontro a Bruxelles coi ministri dell’Interno di 14 Paesi dell’America Latina, in prima fila contro le organizzazioni criminali che controllano il narcotraffico, lancia l’allarme: il fentanyl, un oppioide sintetico 50 volte più potente dell’eroina, è arrivato nell’Ue, dove ormai “viene prodotto”.

Stati Ue come i Paesi Bassi e il Belgio, diventati hub del traffico di droga in Europa, stanno vivendo un’ondata di violenza inedita, legata proprio al controllo dei flussi di stupefacenti che entrano dai porti di Rotterdam e di Anversa, mentre il ministro della Giustizia belga è da tempo sotto protezione della Polizia, insieme alla sua famiglia, a causa delle minacce di morte ricevute da gang criminali attivi nel narcotraffico.

Non è dunque una situazione da prendere alla legger, considerato ancora che gli oppioidi sintetici negli Usa hanno causato una vera epidemia di tossicodipendenza e di conseguenti morti per overdose.

Il fentanyl, o fentanil, è la molecola più diffusa, tra i nuovi oppioidi sintetici che da anni fanno strage oltreoceano: nel solo 2022 negli Usa si sono registrati oltre 110mila decessi per overdose, il 66% dei quali causati da oppioidi sintetici. Per avere un termine di paragone, nell’intera guerra del Vietnam hanno perso la vita 58.220 americani. Nell’Ue, il fentanyl è ancora presente “su scala molto ridotta”, ma “viene prodotto qui” ed è molto più potente dell’eroina. E’ infinitamente più facile da trasportare, perché ne bastano quantità ridotte. E per produrlo non servono né campi di papavero, né piantagioni di coca nascoste nella Selva amazzonica: basta avere i precursori chimici, dei quali l’industria cinese è il primo produttore mondiale.

Il fentanyl, spiega la Dea americana, è un potente farmaco oppioide sintetico approvato dalla Food and Drug Administration per l’uso come analgesico (sollievo dal dolore) e anestetico. È circa 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell’eroina come analgesico. Sulla strada negli States viene chiamato con vari nomi: Apache, China Girl, China Town, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Great Bear, He-Man, Jackpot, King Ivory, Murder 8, Poison e Tango & Cash. Viene sniffato, annusato, fumato, assunto per via orale tramite pillole o compresse, messo su carta assorbente o cerotti, venduto da solo o in combinazione con eroina e altre sostanze. E’ stato identificato in pillole contraffatte, che imitano farmaci come l’ossicodone.

Al pari di altri analgesici oppioidi, il fentanyl produce effetti come rilassamento, euforia, sollievo dal dolore, sedazione, confusione, sonnolenza, vertigini, nausea e vomito, ritenzione urinaria, costrizione pupillare e depressione respiratoria.

Lo sbarco del fentanyl nel Vecchio Continente è segnalato anche dall’Emcdda, l’osservatorio Ue sulle tossicodipendenze. Ha già cominciato a mietere vittime, per ora soprattutto nel Nord Europa.

Il fentanyl è una droga eccezionalmente economico da produrre, eccezionalmente facile da nascondere ed eccezionalmente letale per chi lo assume. E’ la principale causa di morte per gli americani di età compresa tra 18 e 45 anni: uccide americani di tutti i ceti, in ogni Stato e in ogni comunità