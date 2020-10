DSGA facenti funzione: Azzolina sta rispettando la Costituzione

Caro Senatore Pittoni,

scaldare la sedia per tanti anni senza essere valutati, non dà diritto all’assunzione.

La Costituzione prevede per l’assunzione nella pubblica amministrazione i concorsi pubblici.

I facenti funzione, se svolgono questo servizio da tre anni, hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso e, se meritevoli, di essere assunti.

Sarebbe stato incostituzionale rinviare di un anno l’assunzione dei vincitori DSGA per far spazio ai facenti funzione, i quali non verranno licenziati così come i loro sostituti, ma rimarranno nelle scuole dove sono stati assunti fino al 30 giugno 2020.

Mi meraviglia che un senatore della Repubblica non sia informato di questo.

Eugenio Tipaldi