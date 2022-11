E’ ora di firmare il rinnovo del contratto scuola

Cari sindacati tutti, siamo alla stretta finale per il rinnovo del nostro contratto scuola scaduto ormai da 4 anni! Siamo consapevoli del fatto che le risorse non sono sufficienti, lo sappiamo, ma ci accontentiamo anche dell’offerta a tre cifre promesso dall’ARAN, con annessi arretrati, senza aspettare a tempi migliori! È ora, quindi, di firmare questo benedetto rinnovo contrattuale, dopo la prolungata trattativa durata per tutto il 2022. La contrattazione non può essere rinviata ad oltranza e non siamo più disposti a fare scioperi. Aspettiamo fiduciosi la decisione che verrà presa entro fine anno 2022. Tutti gli altri settori della pubblica amministrazione hanno visto il rinnovo del contratto, tranne la scuola.

Giuliano Aquilano (docente scuola secondaria secondo grado)