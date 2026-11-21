“Non abbiamo avuto paura, non ci eravamo mai visti prima, ci siamo ritrovati nel corteo perché crediamo nella protesta degli studenti, ma non in questo modo. A che serve aggredire la polizia? Ci siamo guardati e in un attimo abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa per fermare chi lanciava le bombe”. È la testimonianza, raccolta dal ‘Corriere della Sera’ di due ragazzi, Andrea e Marcos, 20enni, che hanno interrotto il lancio di bombe carta a Viale Trastevere da parte di alcuni giovani incappucciati. Un atto di coraggio? Secondo i due ragazzi, uno di Formia, l’altro italo-brasiliano, era la cosa più giusta. Sono saliti fino all’ingresso del ministero dell’Istruzione e si sono seduti di fronte ai blindati, ricevendo gli insulti dei manifestanti incappucciati di nero.

“Tirare le cose contro gli agenti è controproducente – spiega uno di loro – e poi la maggior parte di questi ragazzi non sa nemmeno perché manifesta. Noi invece non abbiamo alcuna voglia di fare casino. I poliziotti hanno i caschi ma sono delle persone, molti di loro avranno figli che magari condividono anche le nostre proteste. Dobbiamo stare anche dalla loro parte, oltre che con i ragazzi”.

Crosetto: “Una lezione a tutti noi”

“Quei due ragazzi hanno dimostrato che il coraggio non significa necessariamente alzare la voce, ma anche avere la forza di dire no, di mettersi in mezzo, di scegliere da soli ciò che è giusto. A loro va il mio grazie. Perché oggi, con un gesto semplice, hanno dato una lezione di civiltà, di libertà e di rispetto. A tutti noi”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto.