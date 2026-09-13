Educazione affettiva, come prevenire e contrastare la violenza di genere a scuola? – DIRETTA 14 settembre ore 17:00

La scuola è uno spazio fondamentale per promuovere relazioni rispettose, contrastare stereotipi e prevenire ogni forma di violenza tra pari. Ma come possono docenti, educatrici ed educatori riconoscere i segnali di disagio, affrontare temi complessi come il consenso, l’affettività e le dinamiche di potere, e contribuire alla costruzione di contesti educativi più inclusivi e sicuri?

Nel corso di una diretta online il 14 settembre alle ore 17, verrà presentato il percorso formativo gratuito “Youth for Love. Prevenire e contrastare la violenza di genere tra pari”, promosso da Tecnica della Scuola, ActionAid Italia ed Educare alle Differenze nell’ambito del progetto “Youth for Love Italia 2025-2027″ realizzato attraverso i fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Sarà l’occasione per approfondire le sfide educative legate alla prevenzione della violenza di genere tra adolescenti e conoscere strumenti, metodologie e approcci che la formazione metterà a disposizione della comunità educante.

Un momento di confronto e riflessione rivolto a tutte le persone che credono nel ruolo della scuola come luogo di cambiamento culturale, capace di promuovere il rispetto, l’uguaglianza e il benessere delle nuove generazioni.

Gli ospiti

I contenuti della formazione verranno discussi e presentati dalle esperte sul tema:

Giovanna Vingelli, direttrice e curatrice scientifica del corso, è Ricercatrice di Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. Insegna Sociologia delle disuguaglianze di genere e Violenza di genere e sessismo (corso trasversale a scelta libera).

È Direttrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Women’s Studies Milly Villa, membro dell’Equality, Diversity and Inclusion Board (EDIB) dell’Alleanza EuPeace ed esperta della Commissione Europea (referente italiana) per le politiche di genere. La sua attività di ricerca e la partecipazione a numerosi progetti nazionali e internazionali si concentrano su politiche di genere, prevenzione e contrasto della violenza di genere, movimenti femministi e antifemministi.

Monica Pasquino, ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia del linguaggio e svolto un post dottorato sull’educazione al genere presso l’Università di Stanford (California). Ha esperienza pluriennale nella gestione di progetti educativi ed è formatrice senior nell’ambito dell’educazione all’affettività, al genere e all’orientamento sessuale, al contrasto dei bullismi e della dispersione scolastica. È presidente della Rete Nazionale Educare alle Differenze e attivista di Scosse APS.

Giulia Arosio, Education Inequalities Programme Officer ActionAid Italia. Si occupa di disuguaglianze educative, partecipazione giovanile, parità di genere e prevenzione della violenza di genere in ambito scolastico ed educativo. Nell’ambito del progetto Youth For Love, lavora con scuole e comunità educanti per promuovere relazioni rispettose, contrastare stereotipi e diffondere strumenti e metodologie educative per la costruzione di contesti scolastici partecipativi, inclusivi e sicuri.

“Youth For Love. Prevenire e contrastare la violenza di genere tra pari“, un percorso formativo di 10 ore, completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra ActionAid Italia, la rete Educare alle Differenze e La Tecnica della Scuola con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Perché scegliere questo corso?

Non si tratta di una semplice serie di lezioni teoriche, ma di un itinerario progettato per avere un impatto immediato sulla tua pratica quotidiana in classe. Sotto la supervisione scientifica della Dott.ssa Giovanna Vingelli, Direttrice del Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria, il corso ti permetterà di acquisire non solo conoscenze (il sapere), ma soprattutto competenze operative (il saper fare) e relazionali (il saper essere).

Cosa imparerai concretamente?

Il percorso è strutturato in 5 moduli agili, fruibili attraverso video-interventi, approfondimenti e proposte didattiche pronte all’uso:

Riconoscere l’invisibile: Imparerai a identificare gli stereotipi di genere, le dinamiche di potere e i privilegi che spesso passano inosservati ma che alimentano la violenza.

Imparerai a identificare gli stereotipi di genere, le dinamiche di potere e i privilegi che spesso passano inosservati ma che alimentano la violenza. Gestire la complessità: Analizzerai forme, cause e conseguenze della violenza di genere tra pari per saper intervenire tempestivamente.

Analizzerai forme, cause e conseguenze della violenza di genere tra pari per saper intervenire tempestivamente. Educare all’affettività: Approfondirai la Comprehensive Sexuality Education (CSE), acquisendo strumenti per parlare di consenso e relazioni sane.

Approfondirai la Comprehensive Sexuality Education (CSE), acquisendo strumenti per parlare di consenso e relazioni sane. Creare dialogo: Svilupperai metodologie partecipative per facilitare dibattiti e confronti, rendendo i tuoi studenti protagonisti di un cambiamento culturale.

Svilupperai metodologie partecipative per facilitare dibattiti e confronti, rendendo i tuoi studenti protagonisti di un cambiamento culturale. Costruire uno spazio sicuro: Rafforzerai la tua capacità di ascolto attivo, promuovendo un ambiente di apprendimento inclusivo e intersezionale.

A chi è rivolto?

Il corso è aperto a docenti, educatrici ed educatori di ogni ordine, grado e disciplina. Crediamo che l’educazione al consenso e alle relazioni sane non abbia confini disciplinari: che tu insegni materie umanistiche, scientifiche o tecniche, la gestione del clima di classe e il benessere di studenti e studentesse sono la base fondamentale per ogni apprendimento.

Unisciti alla comunità educante

Partecipare a questa azione del percorso “Youth for Love” significa entrare a far parte di un progetto ambizioso (2025-2027) promosso da partner autorevoli come ActionAid e la rete Educare alle Differenze, con il sostegno dei fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Porta l’innovazione educativa nella tua scuola. Inizia oggi a costruire relazioni prive di pregiudizi, basate sul riconoscimento dei diritti di ogni studente e sul consenso.