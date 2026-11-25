“Una docente ha chiesto la rimozione della statua di Gesù presente nella scuola da sessantotto anni, dal giorno dell’inaugurazione. La richiesta è stata inserita all’ordine del giorno del collegio dei docenti. È l’ennesimo tentativo di cancellazione della nostra cultura e della nostra identità cristiana nelle scuole pubbliche italiane”. A scriverlo in una nota era stato Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione di Futuro Nazionale con Vannacci, scatenando un caso politico.

Le parole di Valditara

Come riporta La Repubblica, anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto la sua: “Cancellare i nostri simboli, la festa del Natale, il presepe e persino la bellezza di una statua che accompagna una scuola fin dalla sua nascita, anche dal punto di vista architettonico, è molto grave”. Queste le parole riferite a La Gazzetta del Mezzogiorno. “Non è questo il modo di costruire l’integrazione – ha aggiunto il ministro – Sono contrario a scelte che rinnegano la nostra cultura e il nostro passato”.

La dirigente scolastica stando a quanto fa sapere il consigliere Romito, avrebbe scelto di soprassedere, di non mettere la richiesta neppure ai voti. Se ne parlerà comunque, oggi alle 18, nel consiglio d’istituto: per rimarcarne la competenza, nei giorni scorsi c’è stato anche l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale.

C’è chi racconta di aver già provato, in passato, a far spostare la statua: “Ho insegnato lì per 20 anni – fa il punto un docente – Ricordo di aver tentato di ottenerne lo spostamento in un angolo dell’androne, proprio per ridimensionarne la centralità. Quando ero componente del Consiglio d’Istituto avevo persino proposto di sostituirla con un simbolo laico”.

Le parole di Sasso

“Non si tratta di laicità, ma di scelte ideologiche”, ha proseguito il responsabile di Direzione nazionale Scuola e responsabile regionale in Puglia, che ha annunciato di voler presentare un’interrogazione al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara “per chiedere chiarezza sui fatti, sulle modalità con cui è stata presentata l’istanza e su quali misure intenda adottare il Ministero per impedire che simboli della nostra tradizione vengano rimossi con un tratto di penna”.

La vicenda, insomma, ha riacceso il dibattito sulla presenza di simboli religiosi nelle scuole del Belpaese – in particolare Crocifisso e presepe – su cui più volte negli ultimi anni si è consumato uno scontro politico, con posizioni molto polarizzate. Adesso la questione approderà in Parlamento con l’interrogazione di Sasso. “La scuola italiana non può diventare il terreno di una cultura della cancellazione”, conclude il deputato. “Giù le mani dai simboli della civiltà occidentale”.