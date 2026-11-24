Si è svolto martedì 24 novembre a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, il convegno nazionale “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, organizzato da INDIRE. È stato un confronto a più voci tra istituzioni, mondo della ricerca e scuole, seguito anche in diretta streaming. Nella stessa giornata, alle 12.00 e da remoto, si è tenuta la conferenza stampa del Ministro Valditara “Un no è un no”.

​Oggi, alle ore 17:45, presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma la facciata del Palazzo si è illuminata simbolicamente di rosso per ribadire con forza l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne. All’iniziativa presente il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Come riporta La Repubblica, sulla scalinata del Ministero sono comparse grosse lettere di colore rosso che compongono la frase “Un no è un no“.

L’intervento del ministro Valditara

A intervenire all’incontro anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: “Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

“Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo inserito, all’interno delle nuove linee guida sull’educazione civica, l’educazione al rispetto, a relazioni corrette, all’empatia affettiva e relazionale e al contrasto della violenza di genere come obiettivi obbligatori di apprendimento. Abbiamo rilanciato questi punti nelle nuove indicazioni nazionali sia per il primo sia per il secondo ciclo e abbiamo finanziato le attività di INDIRE per la formazione dei docenti su queste tematiche. Credo fortemente che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale non soltanto nell’istruzione, ma anche nell’educazione”.

“Non è un caso che le educazioni si siano moltiplicate: dal rispetto del codice della strada all’educazione alimentare, fino al contrasto alle dipendenze e all’uso corretto di smartphone, digitale e intelligenza artificiale. L’educazione al rispetto sta a fondamento di tutte le altre. A questo proposito, sono già 4.000 le scuole e decine di migliaia i docenti coinvolti da INDIRE, in una riflessione che vedrà come autentici protagonisti gli studenti”.

“Abbiamo inserito un passaggio chiave nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida sull’educazione civica, supportato dalla pedagogia e dalla psicologia più recente: l’importanza della peer education (educazione tra pari). I giovani dovranno confrontarsi sui loro problemi relazionali, mentre il docente avrà il compito di dirigere, mediare e coordinare il confronto in classe. Questo metodo valorizza la soggettività dei nostri studenti e mette al centro il valore costituzionale della persona umana e del rispetto”.

“Concludo ricordando che un censimento dello scorso anno scolastico ha dimostrato che quasi il 90% delle scuole superiori (l’87-88%) ha già avviato percorsi di educazione al rispetto, che nel 97% dei casi sono di tipo curricolare. Infine, ricordo che la traccia sul rispetto proposta all’esame di Stato di due anni fa è stata la più scelta dagli studenti con percentuali straordinarie, a dimostrazione di come questo sia il tema centrale della nostra scuola. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro”.

Un’azione condivisa, sostenuta dalla ricerca

Perché l’azione della scuola sia efficace, deve essere intenzionale e condivisa. Non bastano il progetto di un singolo docente o un’iniziativa isolata: servono una visione comune, una formazione adeguata del personale e un dialogo costante con le famiglie e con il territorio. La ricerca ha un ruolo importante, perché consente di monitorare i cambiamenti e di valutare ciò che funziona. Il convegno è nato nell’ambito del progetto nazionale “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”, finanziato dal PN “Scuola e Competenze 2021–2027” e realizzato da INDIRE con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’incontro ha presentato il percorso di accompagnamento e monitoraggio e ha valorizzato le esperienze delle scuole coinvolte, con l’obiettivo di rafforzare la scuola come luogo di relazioni libere da discriminazioni e violenza.