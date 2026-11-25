In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alcune iniziative propongono la distribuzione di spray al peperoncino. Un gesto che merita una riflessione sul piano psicologico, educativo e culturale.

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si stanno promuovendo in diverse realtà iniziative che prevedono di regalare alle donne spray al peperoncino come strumenti di autodifesa.

L’intenzione appare comprensibile: offrire una possibilità in più per proteggersi da eventuali aggressioni. È un gesto che può essere accolto positivamente, soprattutto da chi considera importante avere a disposizione uno strumento per affrontare una situazione di pericolo.

Tuttavia, proprio per il significato di questa giornata, credo sia opportuno soffermarsi anche sul messaggio che iniziative di questo tipo possono trasmettere.

Dal punto di vista psicologico, uno strumento di autodifesa può aumentare la percezione di sicurezza e la sensazione di avere un maggiore controllo davanti a un possibile pericolo. Non è però scontato che produca lo stesso effetto in tutte le persone. Per alcune donne può rappresentare una rassicurazione, per altre può richiamare l’idea di una minaccia dalla quale bisogna continuamente guardarsi.

Ma c’è un aspetto che ritengo ancora più importante.

Quando parliamo di violenza contro le donne, rischiamo spesso di concentrare l’attenzione su ciò che una donna dovrebbe fare per evitare di subirla: prestare attenzione, riconoscere i pericoli, evitare determinate situazioni, imparare a difendersi.

Sono indicazioni che possono avere una loro utilità, ma non dovrebbero diventare il centro del discorso.

La responsabilità della violenza appartiene a chi la esercita, non a chi la subisce

C’è poi il rischio di rappresentare la violenza come un’aggressione improvvisa, magari per strada, da parte di uno sconosciuto. Sappiamo invece che molte situazioni di violenza nascono e si sviluppano all’interno delle relazioni familiari e affettive. Spesso iniziano con comportamenti di controllo, svalutazione, isolamento e manipolazione psicologica, molto prima di arrivare a un’eventuale aggressione fisica.

In questi contesti, uno spray al peperoncino difficilmente può rappresentare una risposta al problema.

Non si tratta di criticare chi desidera offrire uno strumento di protezione, né di sostenere che l’autodifesa sia inutile. Credo che anche queste iniziative possano avere un valore, soprattutto quando vengono accompagnate da informazioni corrette, attività di sensibilizzazione e indicazioni sui servizi ai quali rivolgersi in caso di violenza.

La questione riguarda piuttosto il significato che vogliamo attribuire a una giornata così importante.

Mi chiedo, per esempio, perché il 25 novembre continuiamo a parlare prevalentemente alle donne, spiegando loro come riconoscere la violenza, come evitarla e come proteggersi, mentre dovremmo rivolgerci con maggiore forza anche agli uomini.

È necessario parlare di educazione affettiva, rispetto, gestione delle emozioni, capacità di accettare un rifiuto e riconoscimento dei comportamenti possessivi e violenti. Sono temi che riguardano la crescita personale, le famiglie, la scuola e l’intera comunità.

La prevenzione non può limitarsi alla gestione del pericolo quando questo si presenta. Deve cercare di intervenire prima, sui comportamenti, sulle convinzioni e sui modelli relazionali che possono favorire la violenza.

Per questo motivo considero le iniziative che prevedono di regalare spray al peperoncino comprensibili nelle intenzioni, ma meritevoli di una riflessione sul loro valore simbolico, soprattutto se proposte proprio il 25 novembre senza essere inserite in un percorso più ampio di prevenzione.

Non credo che la soluzione sia rinunciare a queste iniziative, ma comprenderne i limiti e accompagnarle con messaggi educativi capaci di coinvolgere l’intera società.

Il 25 novembre dovrebbe aiutarci a riflettere non soltanto sulla sicurezza delle donne, ma soprattutto sulla responsabilità di chi esercita la violenza e su ciò che possiamo fare per prevenirla.

Non vorrei che, ancora una volta, il messaggio fosse rivolto alle donne con un invito a difendersi. Vorrei che fosse rivolto soprattutto a chi deve imparare a rispettarle.



Perché il problema non è soltanto come una donna possa difendersi da un’aggressione, ma perché debba ancora temere di subirla.

Paolo Verde, psicologo