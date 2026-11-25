Protezione, giustizia ed educazione al rispetto: sono i richiami che arrivano oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In tutta Italia sono in programma cortei, incontri e iniziative. I numeri dicono che l’emergenza resta: secondo il Viminale, nei primi nove mesi del 2026 in Italia sono state uccise 67 donne, contro le 77 dello stesso periodo del 2025. In 38 casi l’autore è il partner o l’ex.

Mattarella: “Uscire dalla violenza è possibile”

Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la violenza si presenta oggi “alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione”. “Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne”, afferma. Il Capo dello Stato chiede alle istituzioni protezione e accompagnamento verso l’autonomia, e di “garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni”. Decisivi anche famiglia, scuola e lavoro. “Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”, sottolinea.

Meloni: “Non siete sole. Lo Stato c’è”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni indica “una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola”. La sensibilizzazione, avverte, “da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”. La premier rivendica il rafforzamento del Codice Rosso, il raddoppio delle risorse del Piano antiviolenza, il sostegno a centri e case rifugio e la legge sul femminicidio come reato autonomo. E ancora il Reddito di Libertà, reso strutturale, per favorire l’indipendenza economica. Poi il messaggio alle donne: “Non siete sole. Lo Stato c’è”.

Valditara: “La gelosia non è amore”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara punta sulla scuola. “Un ‘no’ è un ‘no’. Questa è la frase chiave di un anno scolastico che ho voluto dedicare al rispetto“, dichiara. Per la prima volta, spiega, i docenti vengono formati su questi temi, diventati obiettivi obbligatori di apprendimento, e l’Indire ha già avviato i percorsi con 4.000 scuole. L’obiettivo è che dai giovani parta una cultura di relazioni sane, nella consapevolezza che “la gelosia non è amore e che l’amore non è possesso”. Per il ministro è “la rivoluzione del rispetto”.