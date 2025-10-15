Educazione alla pace: una proposta didattica promossa da MCE e FIMEM per le scuole di tutto il mondo

“Lettere di Pace” è il titolo di un’importante proposta didattica che il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), in Italia, e la FIMEM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Scuola Moderna – Pedagogia Freinet), a livello mondiale, stanno rivolgendo rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo gli insegnanti MCE, la scuola non può ignorare la situazione attuale, che si riversa sugli alunni attraverso un diluvio di notizie e immagini, colpendoli profondamente. La scuola non può restare a guardare e deve farsi carico di questa situazione, dando la parola a bambini e ragazzi, ascoltando le loro paure, i loro sentimenti e le loro opinioni.

L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare a costruire una cultura di pace, lavorando per la soluzione nonviolenta dei conflitti, il dialogo, l’ascolto e il rispetto del punto di vista dell’altro, in coerenza con il dettato costituzionale.

MCE e FIMEM sono convinti dell’importanza di riconoscere il diritto ai più piccoli e ai ragazzi delle superiori di esprimere il proprio pensiero e di essere protagonisti nella costruzione del proprio futuro e di quello della propria comunità.

L’attività didattica proposta parte da una discussione in classe su quanto i ragazzi conoscono della situazione mondiale e delle guerre, seguita da riflessioni collettive.

Il risultato di questo percorso sarà l’invio di “Lettere di Pace”, espressione del sentire e delle proposte della classe. Nella scuola dell’infanzia, può essere sufficiente un semplice disegno. È fondamentale che l’espressione sia collettiva e rappresenti il pensiero di ciascuna classe e non della scuola nel suo complesso.

In molte realtà le attività sono già in corso, mentre in altre sono in procinto di essere avviate.

L’invio simbolico delle lettere da parte delle classi è previsto nel periodo dal 20 novembre – “Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia” – sino al 29 novembre 2025, al fine di garantire il massimo impatto sui destinatari e sui media.



Per aderire c’è tempo fino al 22 ottobre prossimo.

Per farlo è sufficiente scrivere a a Mce Gruppo Nazionale Educazione alla Pace e alla Nonviolenza

[email protected].