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28.05.2026

‘Insegnare è una forma di carità’, le parole di Papa Leone commentate dall’ex ministro Bianchi: “La scuola deve essere aperta, inclusiva e affettuosa”

Redazione
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Educare è discernere chi si è

Le parole di Papa Leone XIV all’Università La Sapienza del 14 maggio scorso risuonano come un atto d’indirizzo per chiunque abbia scelto l’insegnamento come vocazione. “Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per strada, una coscienza disperata”: con questa affermazione il Pontefice si è rivolto direttamente ai docenti e a quanti hanno scelto di impegnare la propria vita nell’educazione. È a partire da questo richiamo che l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, titolare della Cattedra Unesco su Educazione, crescita ed eguaglianza, sviluppa la sua riflessione sull’Osservatore Romano.

Educare è discernere chi si è

Per Bianchi, il Papa invita innanzitutto a riscoprire il significato etimologico di “educazione”: non semplice trasmissione di nozioni, ma impegno civile e morale per fornire a tutti gli strumenti necessari a orientarsi in un mondo che ci sommerge di informazioni e stimoli. In questo contesto, il sapere non serve solo a fini lavorativi, ma – nelle parole stesse del Pontefice – a “discernere chi si è“. La scuola, sostiene Bianchi, deve essere oggi più che mai aperta, inclusiva e affettuosa: non solo maestra di competenze, ma luogo di formazione alla capacità di amare. Un principio che richiede un’organizzazione scolastica capace di esprimere questa visione quotidianamente, spingendo allievi e docenti a costruire rapporti di umanità e fratellanza. In un’epoca in cui si vuole ridurre l’esistenza a competizione permanente, la missione della scuola – dai nidi all’università – è educare ad andare oltre il presente per gestire insieme il futuro comune, in linea con i doveri di solidarietà sanciti dall’articolo 2 della Costituzione italiana.

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