Educazione Civica in diretta, ecco altri due incontri del 2025: intelligenza artificiale e lotta alle mafie. Nicola Gratteri incontra gli studenti

Riparte la nuova stagione di Educazione Civica in diretta, l’iniziativa gratuita della Tecnica della Scuola rivolta alle classi delle scuole superiori.

Iniziativa che permette alle classi che vi partecipano di incontrare esperti e testimoni e di confrontarsi con loro sui temi più rilevanti del tempo in cui viviamo e costituiscono anche gli assi portanti della disciplina trasversale Educazione Civica e delle linee che a settembre 2024 hanno ridefinito il perimetro del suo insegnamento.

Venerdì 3 ottobre affrontiamo il tema dell’insegnare e imparare la pace in tempi di guerra assieme a due esperti: Chiara Cruciati, giornalista, e Marco Mascia docente universitario di relazioni internazionali.

Due nuovi incontri (6 novembre e 3 dicembre)

La Tecnica della Scuola ha però programmato altri due incontri che si terranno nei mesi successivi. Al centro delle lezioni due temi fondamentali e di grande interesse per studentesse e studenti di scuola secondaria: intelligenza artificiale e divieto di smartphone a scuola e lotta alle mafie.

Due nuovi appuntamenti con prestigiosi ospiti, esperti del settore e come sempre la partecipazione dei ragazzi come parte attiva della trasmissione.

Giovedì 6 novembre saremo in diretta dalle 11 alle 12 con Laura Biancato (esperta di innovazione didattica e per 30 anni dirigente scolastica) e Ivano Stella (esperto di intelligenza artificiale e didattica in un incontro dal titolo “Intelligenza artificiale a scuola: come? Dallo smartphone vietato all’uso critico e consapevole dell’IA”.

Mercoledì 3 dicembre (sempre dalle 11 alle 12) avremo il piacere di avere ospite Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica a Napoli ed autore di Lezioni di Mafia in una diretta dal titolo “Educazione civica e lotta alle mafie: il ruolo della scuola e degli studenti”.

Ad accompagnare gli incontri la presenza del prof. Aluisi Tosolini e del giornalista della Tecnica della Scuola Daniele Di Frangia, insieme alle classi che si collegheranno da tutta Italia.

Il progetto continuerà poi da gennaio 2026 con altri quattro incontri su altri temi di educazione civica.

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTubedella Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.