Educazione motoria nella scuola primaria. Si possono indicare le scuole primarie fra le 150 sedi?

In considerazione che il bando concernente la procedura di un concorso per l’assunzione in ruolo dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria non è stato emanato, le cattedre per l’anno scolastico 2022/2023 saranno assegnate a supplenze ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis della legge 124 del 1999 per le classi di concorso:

• A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti d’istruzione secondaria di II grado»;

• A-49 «Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado».

Presentazione della domanda

In attesa del concorso gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie GAE e GPS di prima e seconda fascia, dalle ore 9 del 2 agosto alle 14,00 al 16 agosto del 2022 possono indicare, fra le sedi da scegliere, anche i Circoli Didattici e gli Istituti Comprensivi.

Insegnamento educazione motoria a.s. 2022/2023

La legge finanziaria n° 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto nella scuola primaria, l’insegnamento dell’educazione motoria dall’anno scolastico 2022/2023 per le classi quinte e in modo graduale nelle classi quarte nell’anno scolastico 2023/2024.

Procedura invio domanda

Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda abilitandosi al servizio “Istanze on line (POLIS) ” utilizzando:

• credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

• CIE (Carta di Identità Elettronica)

• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Organici educazione motoria scuola primaria

Il decreto n° 90 dell’11 aprile 2022, nel determinare l’organico per l’anno scolastico 2022/2023, in merito ai posti di educazione motoria ha previsto la formazione complessiva di circa 25 mila classi quinte, considerato che per ogni classe l’insegnamento previsto è di due ore si calcola che occorrono circa 2200 docenti.

Spezzoni orario



Considerato che l’educazione motoria nella scuola primaria, di fatto, avviene solo per due ore per classe; si può certamente affermare che, tranne pochi casi, in tutte e scuole resteranno degli spezzoni orari che andranno gestiti non solo nella stessa scuola, o nello stesso comune, ma anche fra comuni diversi.

Avere chiaro cosa richiedere

E’ importante avere chiaro: “cosa significa scegliere uno spezzone orario“, non solo nelle diverse classi di concorso, ma soprattutto per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, nella misura in cui l’algoritmo potrebbe assegnare uno spezzone qualora nella scuola scelta non dovessero esserci cattedre complete.

Inquadramento docente educazione motoria

I docenti di educazione motoria, che assumono servizio nella scuola primaria, sono equiparati giuridicamente ed economicamente ai docenti di scuola primaria e non possono essere impegnati in altri insegnamenti.