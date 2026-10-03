Educazione sessuo-affettiva a scuola, è necessaria? Il progetto di Fondazione Paoletti che aiuta i docenti a orientarsi

Viviamo in un’epoca caratterizzata da modelli relazionali a volte frammentati, veloci e permeati dalla logica del consumo immediato. In questo scenario, l’educazione alle emozioni e alla gestione dei legami affettivi risulta una vera e propria urgenza sociale. I giovani possono trovarsi a vivere esperienze emotivamente travolgenti, come la crisi di un’amicizia, il primo amore, la gelosia, la paura dell’abbandono o l’impatto del rifiuto, ma privi delle competenze di base necessarie per orientarsi. L’analfabetismo emotivo rischia di sfociare in dinamiche disfunzionali, nella dipendenza affettiva o, peggio, in forme di violenza verbale e fisica nelle prime relazioni di coppia.

Attraverso Prefigurare il Futuro, Fondazione Patrizio Paoletti promuove un percorso strutturato di alfabetizzazione socioemotiva che affronta alla radice la natura dei legami umani. Utilizzando le più recenti acquisizioni delle neuroscienze e dello sviluppo cognitivo, il progetto insegna a vivere la sfera affettiva mai come un terreno di possesso o di affermazione egoica, ma come un’opportunità di crescita interiore e di arricchimento reciproco. Insegnare ai giovani la differenza tra reattività impulsiva e risposta emotiva consapevole, promuovere lo sviluppo dell’empatia significa gettare le basi per una nuova generazione capace di costruire relazioni sane, trasparenti e fondate sul rispetto dell’altro.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

La mente si allena: il metodo scientifico e le “10 Chiavi della Resilienza”

Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.

I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: