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01.10.2026

Nati dal voto! Un progetto didattico e un concorso per gli 80 anni della Repubblica

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Un percorso pluri-disciplinare di educazione civica che assume il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 come momento fondativo della democrazia italiana. È il progetto (“Nati dal voto! 2 giugno 1946: il voto che ci ha fatto cittadini”) elaborato dalla CISL e dalla CISL Scuola che punta a rafforzare negli studenti la coscienza democratica, a far comprendere il valore della partecipazione e in particolare di quella al voto, per un esercizio della cittadinanza democratico, libero, consapevole e responsabile. Tutto ciò attraverso la proposta di attività rivolte alle classi IV e V delle scuole secondarie di II grado, consistenti in lezioni (in presenza o in modalità on line asincrona) cui far seguire momenti di approfondimento in classe.

L’iniziativa, che vede insieme la Confederazione e la federazione di categoria della scuola, si inserisce nel contesto della ricorrenza degli ottant’anni della Repubblica, nata dal referendum del 2 giugno 1946, “l‘atto con cui gli italiani – scrivono i promotori nella premessa del progetto – decisero di affidare il proprio futuro alla partecipazione democratica e in cui una generazione di giovani ventenni che aveva combattuto contro la dittatura fece la scelta e gettò le basi di una forma di stato e di governo, la Repubblica democratica, che affidò alle generazioni successive. Comprendere quella scelta – sottolineano – significa comprendere il valore della Costituzione e della responsabilità civica”.

Le attività previste dal progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’istruzione e del merito, potranno svolgersi nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2026 e aprile 2027.

A conclusione del percorso didattico, le classi partecipanti potranno prendere parte a un Concorso Nazionale finalizzato alla valorizzazione delle competenze e delle conoscenze acquisite durante il Progetto, attraverso la realizzazione di elaborati originali. Gli elaborati, realizzati dall’intera classe, potranno assumere forma scritta, multimediale o visiva; nel progetto sono indicate a titolo di esempio alcune delle modalità possibili. Al riguardo è stato definito un Regolamento che disciplina le modalità di partecipazione e di valutazione degli elaborati.

I premi previsti per i tre migliori elaborati, con risorse messe a disposizione dalla CISL Scuola, saranno destinati alle classi vincitrici, escludendo ogni premiazione di tipo individuale.

Dai link è possibile scaricare il manifesto col QR code per aderire al progetto, il progetto didattico e il regolamento con le modalità di svolgimento del concorso nazionale.

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