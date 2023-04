Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sugli elenchi aggiuntivi I fascia GPS, riconoscimento titoli esteri e graduatorie ATA Provinciali.

I docenti che conseguiranno entro giugno 2023 il titolo di specializzazione sul sostegno saranno scavalcati nelle GPS per i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato dai docenti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione estero?

Da quanto emerso nel confronto del 4 aprile tra MIM e Sindacati riguardo i docenti con titolo estero inseriti con riserva in I fascia GPS e in attesa di riconoscimento da parte del ministero, l’om 112 non verrà modificata. Il governo interverrà per via legislativa per consentire agli inseriti con riserva solo l’accesso ai contratti a tempo determinato, ma nelle GPS I fascia saranno inseriti in coda alla prima fascia ed elenchi aggiuntivi. In buona sostanza si faranno assunzioni dalla I fascia GPS Sostegno ed elenchi aggiuntivi solo per docenti inseriti a pieno titolo. Nel frattempo i docenti che conseguiranno il titolo di sostegno entro il giugno 2023, potranno inserirsi, con riserva, negli elenchi aggiuntivi nella finestra che presumibilmente verrà aperta in questo mese di aprile.

Potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento, ma non risulta inserito in nessuna GPS, nemmeno in II fascia?

La condizione necessaria e sufficiente per inserirsi negli elenchi aggiuntivi è quella di avere conseguito o di conseguire entro il 4 luglio 2023 (data presumibile) la specializzazione sul sostegno per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia sostegno oppure l’abilitazione ad una classe di concorso per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS della classe di concorso. Chi è già inserito per altre classi di concorso GPS o anche per la stessa in II fascia GPS, dovrà necessariamente scegliere la provincia in cui già si trova, chi, invece, non è inserito in nessuna GPS di nessuna provincia, potrà scegliere una provincia desiderata, per inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS

Un collaboratore scolastico inserito nella III fascia di Istituto ATA di una provincia che abbia fatto 18 mesi di contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico e 6 mesi di supplenza come Assistente Amministrativo, può entrare nella graduatoria 24 mesi, della medesima provincia, per il profilo collaboratore scolastico o per il profilo Assistente Amministrativo?

L’aspirante collaboratore scolastico potrà inserirsi solamente nelle graduatorie provinciali del profilo più basso e non in quelle di assistente Amministrativo. Infatti i 24 mesi sono stati svolti, 18 nel profilo collaboratore scolastico e gli altri 6 in profilo più alto. Quindi nella prossima apertura delle graduatorie 24 mesi, potrà inserirsi, nella medesima provincia dove è inserito in graduatoria di Istituto III fascia ATA, ma solamente per il profilo collaboratore scolastico.