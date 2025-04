Elenchi aggiuntivi, per chi è stata esclusa dalla prima fascia GPS cosa deve fare?

Come si compila l’istanza? Per conoscere tutti i dettagli e riuscire a presentare domanda per elenchi aggiuntivi prima fascia GPS senza errori, siamo stati in diretta martedì 15 aprile con Antonio Antonazzo del direttivo nazionale Gilda, abbiamo parlato di come compilare l’istanza.

Per chi è stata esclusa dalla prima fascia GPS cosa deve fare

A questa domanda l’esperto risponde: “Dipende perché è stata esclusa. Se non ha avuto il titolo per esserci in prima fascia e in questo momento ha i titoli, fa un nuovo inserimento e si inserisce negli elenchi aggiuntivi a prescindere dalla motivazione per la quale è stata esclusa. Tipicamente bisogna avere i titoli per essere inseriti in prima fascia, quindi o un’abilitazione o una specializzazione con una laurea ovviamente che consenta l’accesso a quella classe di concorso. In quel caso, se uno non è più in prima fascia, fa un nuovo inserimento”.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (16:25) Mi sono inserito neli El. Agg. per A019. Nella sezione: Titoli ulteriori rispetto al titolo di acesso, devo solo importare titoli Tab 4 oppure tutti gli altri titoli es. Tab3 e Tab7?

✅ (18:10) ABILITATO SU POSTO COMUNE ( PRIMA DEL 24.06.2024) DEVO INSERIRMI NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI 1^ FASCIA SOSTEGNO POSSO INSERIRE L’ABILITAZIONE PREDETTA NELLA SEZIONE ULTERIORI TITOLI CULTURALI TAB 7 B1

✅ (19:35) abilitato 60 cfu, l’anno scorso ho fatto domanda in gps II fascia ma non avendo il titolo ero stato escluso. Ora devo fare la domanda agli elenchi aggiuntivi. posso mettere una provincia diversa?

✅ (20:20) Ho selezionato due graduatorie per inglese, medie e superiori ma quando vado a fare domanda, non mi fa selezionare i 20 istituti per le superiori, mentre per la scuola media sì. come mai?

✅ (21:30) gli abilitati ex art 13 devono flaggare la voce “Altri percorsi senza accesso selettivo”?

✅ (27:35) non ho capito per chi è stata esclusa dalla 1fascia GPS cosa deve fare

✅ (28:25) non riesco ad inserire la legge 68 perché quando ho compilato lavoravo…ma ora sono disoccupata da luglio 2024…come posso fare?

✅ (29:45) Personalmente ho seguito il percorso abilitante ex art 13 poichè già specializzato su sostegno. L’accesso non era limitato, dunque, devo fleggare “Altri percorsi senza accesso selett”, ho inteso bene?

✅ (35:00) Il Decreto-Legge 25/2025, essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2025, è attualmente in vigore e produce pienamente i suoi effetti giuridici. Pertanto, al momento dell’apertura delle domande per gli elenchi aggiuntivi GPS (14 aprile 2025), la norma che estende la riserva anche al Servizio Civile Nazionale sarà pienamente efficace. Corretto?

IL TUTORIAL SULLA DOMANDA