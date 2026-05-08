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08.05.2026
Aggiornato il 07.05.2026 alle 13:01

Le graduatorie GPS aggiornate usciranno prima della scadenza per la scelta delle 150 preferenze?

Sara Adorno
Indice
Il consiglio dell'esperto
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Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato con la nota del 6 maggio 2026.

Le regole per l’a.s. 2026/2027

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live con Simone Craparo della direzione nazionale Gilda che ha risposto a diverse domande da parte del pubblico.

Il consiglio dell’esperto

Un utente ha posto la seguente domanda: “Le graduatorie GPS aggiornate usciranno prima della scadenza per la scelta delle 150 preferenze?

Al quesito, l’esperto ha risposto: “I sindacati hanno presentato questa richiesta specifica, ma il Ministero non ha fornito certezze in merito. In passato, purtroppo, spesso le graduatorie non sono state pubblicate prima della scelta delle sedi. Tuttavia, quest’anno l’introduzione del meccanismo di “ripescaggio” dovrebbe attenuare eventuali problemi. È fondamentale che i candidati controllino attentamente che nel sistema compaiano tutte le classi di concorso richieste; se si riscontrano anomalie (particolarmente frequenti per chi è inserito in province diverse tra Gae e GPS), è necessario segnalarle immediatamente agli uffici scolastici”.

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