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08.05.2026
Aggiornato il 07.05.2026 alle 13:08

In che modo le GPS tengono conto della Legge 104 riguardante un convivente?

Sara Adorno
Indice
Il consiglio dell'esperto
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Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato con la nota del 6 maggio 2026.

Le regole per l’a.s. 2026/2027

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live con Simone Craparo della direzione nazionale Gilda che ha risposto a diverse domande da parte del pubblico.

Il consiglio dell’esperto

Un utente ha posto la seguente domanda: “In che modo le GPS tengono conto della Legge 104 riguardante un convivente?

Al quesito, l’esperto ha risposto: “La Legge 104 nelle GPS non funziona come una riserva di posti, ma conferisce una priorità di scelta. L’algoritmo simula ciò che accadeva con le convocazioni in presenza: se un candidato beneficiario della legge 104 (personale o per assistenza a un convivente) rientra nel gruppo di merito che ha diritto a un incarico (ad esempio, se ci sono 10 posti e il candidato è tra i primi 10), egli ha il diritto di scegliere la sede prima degli altri. Se invece il candidato si trova in una posizione successiva (ad esempio l’undicesima su 10 posti), la 104 non gli permette di scavalcare i predecessori, a meno che lo scorrimento della graduatoria non arrivi comunque alla sua posizione”.

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