Elenchi regionali e Gps I fascia, c’è una correlazione? Risponde l’esperto

Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato con la nota del 6 maggio 2026.

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live con Simone Craparo della direzione nazionale Gilda che ha risposto a diverse domande da parte del pubblico.

Il consiglio dell’esperto

Un utente ha posto la seguente domanda: “Con l’introduzione degli elenchi regionali, come funzioneranno le supplenze per la prima fascia GPS sostegno?“

Al quesito, l’esperto ha risposto: “Non vi è alcun legame tra gli elenchi regionali e le supplenze da GPS di prima fascia sostegno. L’elenco regionale è un sistema finalizzato esclusivamente all’immissione in ruolo e si attiva solo se rimangono posti residui dopo le nomine da concorso e da Gae. Questi elenchi entrano in gioco prima delle immissioni in ruolo da GPS prima fascia (poiché derivano da procedure concorsuali), ma non interferiscono con il sistema delle supplenze annuali”.