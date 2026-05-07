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07.05.2026

Elenchi regionali e Gps I fascia, c’è una correlazione? Risponde l’esperto

Sara Adorno
Indice
Il consiglio dell'esperto
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Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato con la nota del 6 maggio 2026.

Le regole per l’a.s. 2026/2027

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live con Simone Craparo della direzione nazionale Gilda che ha risposto a diverse domande da parte del pubblico.

Il consiglio dell’esperto

Un utente ha posto la seguente domanda: “Con l’introduzione degli elenchi regionali, come funzioneranno le supplenze per la prima fascia GPS sostegno?

Al quesito, l’esperto ha risposto: “Non vi è alcun legame tra gli elenchi regionali e le supplenze da GPS di prima fascia sostegno. L’elenco regionale è un sistema finalizzato esclusivamente all’immissione in ruolo e si attiva solo se rimangono posti residui dopo le nomine da concorso e da Gae. Questi elenchi entrano in gioco prima delle immissioni in ruolo da GPS prima fascia (poiché derivano da procedure concorsuali), ma non interferiscono con il sistema delle supplenze annuali”.

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