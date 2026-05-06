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Docenti
06.05.2026

Procedura straordinaria reclutamento docenti sostegno, chi ha diritto alla nomina? Domande dal 16 e il 29 luglio 2026

Salvatore Pappalardo
Indice
Procedura straordinaria reclutamento docenti sostegno
Chi ha diritto alla nomina
Presentazione della domanda
Mancata presentazione della domanda

Con la pubblicazione della circolare sulla gestione delle supplenze sono dettate le disposizioni volte a regolamentare il conferimento dei contratti a tempo determinato del personale docente di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.

Procedura straordinaria reclutamento docenti sostegno

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista una procedura straordinaria per l’immissione in ruolo su posti di sostegno dei docenti inseriti in prima fascia GPS, sui posti che residuano dopo le immissioni in ruolo dei docenti in Gae, nelle g.m. dei concorsi, dei elenchi regionali.

Chi ha diritto alla nomina

Hanno diritto a essere nominati in ruolo i docenti che manifestano la volontà attraverso la presentazione della domanda nella stessa provincia in cui sono iscritti nella GPS prima fascia sostegno,  dichiarando di avere i titoli richiesti.

Contestualmente, nella domanda, gli interessati in servizio sul sostegno  nell’anno scolastico 2025/2026, devo esprimere la volontà di riconferma per  garantire la continuità didattica.

Presentazione della domanda

La domanda, va presentata in modalità telematica, attraverso l’applicazione istanze on line Polis nel periodo compreso tra il 16 e il 29 luglio 2026.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, così come è considerata rinuncia la mancata indicazione delle sedi non indicate.

LA NOTA

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