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07.05.2026

150 preferenze Gps o Graduatorie di Merito, cosa fare? Il consiglio dell’esperto

Sara Adorno
Indice
Il consiglio dell'esperto
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Il Ministero dell’Istruzione ha delineato nel dettaglio le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato con la nota del 6 maggio 2026.

Le regole per l’a.s. 2026/2027

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live con Simone Craparo della direzione nazionale Gilda che ha risposto a diverse domande da parte del pubblico.

Il consiglio dell’esperto

Un utente ha posto la seguente domanda: “Entro il 29 luglio sarà possibile sapere se si è stati individuati per un’immissione in ruolo da Graduatorie di Merito (GM), in modo da evitare la compilazione delle 150 preferenze per le GPS?

Al quesito, l’esperto ha risposto: “Il consiglio è di compilare sempre e comunque la domanda per le GPS, poiché nella vita non si può mai avere la certezza assoluta. Per quanto riguarda le graduatorie già esistenti (come i vecchi concorsi), è molto probabile che entro il 29 luglio si conoscano i nominativi dei docenti immessi in ruolo, almeno per la prima fase riguardante GM e Gae. La situazione è diversa per il concorso PNRR3, per il quale la tempistica dipenderà dalla pubblicazione delle graduatorie. In ogni caso, qualora si ottenesse il ruolo successivamente, è sempre possibile rinunciare alle 150 preferenze”.

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