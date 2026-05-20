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20.05.2026

Ferie precari al 30 giugno cancellate? Udienza in Cassazione: ecco quando si avranno notizie

Redazione
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Indice
Le due tesi contrapposte
Quali tempistiche?

Si è svolta oggi, 20 maggio, dinanzi alla Cassazione, l’udienza in merito all’indennità delle ferie non godute da parte del personale docente precario. Come sappiamo, ci sono due tesi contrapposte.

Le due tesi contrapposte

Da un lato l’amministrazione sostiene che questi ultimi devono intendersi collocati in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. L’altra tesi, sembrerebbe sostenuta dalla stessa Cassazione in precedenti pronunce, ritiene che non si possa considerare il docente precario in ferie d’ufficio.

La questione è stata rimessa alla Cassazione che oggi si è riunita con la presenza di numerosi avvocati che hanno sostenuto le tesi del personale precario.

Quali tempistiche?

A questo proposito abbiamo sentito l’avvocato Dino Caudullo esperto in diritto scolastico: “Vedremo quale sarà l’esito e il principio di diritto che enuncerà la Corte, nelle prossime settimane avremo depositato il provvedimento”.

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