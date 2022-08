Elezioni 2022, tra riduzione di alunni per classe e lotta al precariato, il programma del Terzo Polo e della Lega – DIRETTA ORE 15

Nel nuovo appuntamento di Tecnica della Scuola Live, oggi 30 agosto alle ore 15, Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, e Gabriele Toccafondi, componente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera, Italia Viva (Terzo polo) si confronteranno sul programma elettorale delle proprie coalizioni in vista del voto del 25 settembre.

Tra i temi caldi del confronto la lotta al precariato: come verranno stabilizzati i precari nella nuova legislatura? E ancora: in cosa consisterà la progressione di carriera del docente? Come ridurre il numero di alunni per classe? Quali investimenti sulla scuola e sugli stipendi del personale scolastico? Verrà confermata la figura del docente esperto nel sistema scolastico?

Su quest’ultimo tema, ad esempio, di recente anche Mario Pittoni e Gabriele Toccafondi si sono espressi, il primo contestando la misura: “Uno spot per pochi intimi. Va garantito uno stipendio dignitoso ai docenti, poi va bene individuare meccanismi condivisi di riconoscimento del merito”; il secondo, meno critico, commentando: “Il Ccnl va rinnovato, ed è fondamentale. Ma va mantenuto il fondo per il merito perché non tutti i docenti hanno stessi compiti, medesime funzioni, si formano allo stesso modo. Basta bloccare riforme utili al Paese”.

I programmi elettorali

Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico

Eliminazione del precariato del personale docente, investimento nella formazione e aggiornamento degli insegnanti ;

del personale docente, investimento nella formazione e ; Ammodernamento, messa in sicurezza, nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze universitarie;

e residenze universitarie; Valorizzazione e promozione delle scuole tecniche professionali volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Maggiore sostegno agli studenti meritevoli e incapienti ;

; Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola per istituti paritari.

Sebbene nel programma del centro destra non ci sia ufficialmente un riferimento preciso agli stipendi degli insegnanti, di recente Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia, ha proposto poi di “reintrodurre i voti nella scuola primaria, valorizzare l’esame di maturità, adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europei e più sport per tutti”, oltre all’istituzione di un “liceo del Made in Italy per formare i giovani, anziché dargli il reddito di cittadinanza”.

