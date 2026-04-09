Elezioni Amministrative 2026, previste nuove chiusure delle scuole a fine maggio e per gli eventuali ballottaggi di inizio giugno

È ufficiale il calendario per le prossime consultazioni elettorali. Con un decreto del 25 febbraio 2026, il Ministero dell’Interno ha stabilito che le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Qualora si rendesse necessario il turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci, i cittadini torneranno alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.
La macchina organizzativa coinvolge anche diverse Regioni a statuto speciale, sebbene con alcune specificità locali.
In Sicilia e in Friuli Venezia Giulia, il primo turno si svolgerà in concomitanza con le regioni ordinarie il 24 e 25 maggio. In Valle d’Aosta, le elezioni nel Comune di Pontboset sono fissate per il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. Diversa la tempistica per la Sardegna, dove il turno di votazione è stato stabilito per i giorni del 7 e 8 giugno 2026.
Le operazioni di voto seguiranno gli orari stabiliti dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196: i seggi resteranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo la chiusura delle votazioni del lunedì, avranno inizio le operazioni di scrutinio per l’accertamento dei risultati.
L’organizzazione delle consultazioni comporterà la sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici sede di seggio. In merito a ciò, la Nota MIM 17984 del 1° aprile 2026 ha trasmesso le disposizioni del Viminale (nota n. 2883 del 27 marzo 2026), disponendo che i locali scolastici siano messi a disposizione delle amministrazioni interessate.
Nello specifico, le scuole dovranno essere consegnate:
L’elenco completo dei Comuni interessati dal voto è consultabile sul sito internet del Ministero dell’Interno nella sezione dedicata alle elezioni.
Amministrative 2026. Elenco enti al voto nel 1° semestre 2026