Elezioni RSU a rischio per una decisione del TAR Lazio su un ricorso del CONITP

Nel primo pomeriggio del 12 aprile si è diffusa la notizia che, a seguito di un ricorso presentato dal CONITP (Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale), il TAR ha disposto la sospensione delle elezioni per il rinnovo delle RSU.

Questo, in attesa dell’udienza che è già stata fissata per il 6 maggio.

Nel merito abbiamo avuto modo di sentire i responsabili di alcune organizzazioni sindacali che ritengono che l’Aran potrebbe anche non adeguarsi alle decisione del TAR Lazio.

In ogni caso, in assenza di comunicazioni ufficiali dell’Aran o dello stesso Ministero, lunedì 14 la procedura elettorale dovrebbe proseguire.

Il CONITP è il Comitato Nazionale Insegnanti Tecnico Pratici, ha sede a Ottaviano (NA) e conta su 1.808 iscritti in tutta Italia; secondo i dati Aran alle ultime elezioni ha raccolto 193 voti.

Da quanto si deduce dalla lettura del dispositivo del TAR Lazio, l’Aran aveva escluso il CONITP dal voto, e a seguito del ricorso prodotto dal Comitato si sarebbero verificate alcune difficoltà di comunicazione, in quanto i provvedimenti dell’Aran non sarebbe arrivati a destinazione.

A questo punto il TAR, allo scopo di garantire la legittimità della procedura avrebbe deciso di sospendere provvisoriamente le operazioni, in attesa di decidere sul ricorso il prossimo 6 maggio.

Peraltro va anche detto che al momento, né nel sito del CONITP, né nella loro pagina Facebook, c’è notizia della possibile sospensione del voto.