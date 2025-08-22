Emergenza Ata, posti di sostegno non assegnati e riduzioni di organico: nuovo anno scolastico al via in Toscana

Emergenza Ata, posti di sostegno non assegnati e riduzioni di organico: nuovo...

Nuovo anno scolastico al via e le varie regioni devono fare i conti con tagli ed emergenza organici, a causa anche della denatalità.

Il Tirreno fa il punto della situazione in Toscana. Secondo il quotidiano ci sarebbe una vera e propria emergenza per il personale Ata, con il 30,6% dei posti disponibili coperti. Su 2.786 posti complessivi, oltre mille saranno assegnati a supplenti.

Non va meglio ai docenti, specie quelli di sostegno con tantissimi posti non assegnati a ruolo e la previsione di consistenti supplenze in vista.

Il calo demografico – sottolinea Il Tirreno – colpisce anche la Toscana, fenomeno che si traduce in riduzioni ulteriori di organico. Meno studenti meno risorse, ma bisogni che restano o crescono, specie sul versante dell’inclusione. Un’emergenza strutturale secondo i sindacati in cui i numeri non bastano nemmeno a garantire il minimo indispensabile.