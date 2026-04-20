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Docenti
20.04.2026

Formazione Neoassunti 2025/26: al via l’ambiente online dedicato ai tutor

Redazione

Come riporta una nota Indire, è disponibile da oggi l’ambiente online riservato ai docenti tutor nell’ambito del percorso di formazione e prova per l’anno scolastico 2025/2026. Figura centrale prevista dal DM 226/2022, il tutor accompagna il docente neoassunto in tutte le fasi cruciali dell’anno di prova: dal supporto nella redazione del Bilancio iniziale delle competenze fino alla strutturazione dell’attività di peer to peer (osservazione reciproca in classe). All’interno della piattaforma, i tutor potranno: associare il/i docente/i neoassunto/i seguito/i; compilare i questionari di monitoraggio e ottenere l’attestato relativo alle attività svolte pari a 12h.

A questo link tutti i dettagli: https://neoassunti.indire.it/

IndireneoassuntiTutor

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