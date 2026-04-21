Erasmus+ e clima: 130 studenti europei firmano il Manifesto per la Terra

Si è conclusa a Roma l’iniziativa “The Erasmus+ Generation for the Earth”, promossa dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE in collaborazione con Earth Day Italia. Due giorni di lavori ospitati presso il Villaggio della Terra, a ridosso della Giornata della Terra del 22 aprile, hanno riunito oltre 130 studenti universitari provenienti da tutta Europa attorno a un obiettivo comune: definire il ruolo concreto delle nuove generazioni nella transizione ecologica.

Dialogo e laboratori: la due giorni di lavoro

Il programma ha alternato momenti istituzionali, contributi scientifici e attività partecipative. La prima giornata si è aperta con una sessione di dialogo tra istituzioni ed esperti, seguita da laboratori collaborativi “Climate Fresk”, dedicati alla comprensione delle dinamiche del cambiamento climatico e alle possibili azioni di mitigazione. La seconda giornata è stata interamente dedicata alla co-progettazione del documento finale: 70 studenti internazionali provenienti da 20 Agenzie nazionali Erasmus+ e 60 iscritti ad atenei italiani hanno lavorato in gruppi per elaborare proposte concrete, poi approvate in sessione plenaria.

Il Manifesto: una visione al 2050 su quattro assi

Il risultato dei lavori è il Manifesto dell’Erasmus+ Generation for the Earth, strutturato attorno a quattro ambiti principali: partecipazione attiva, istruzione e lavoro, ruolo dell’Europa nel contesto globale e costruzione del futuro. Tra le priorità emerse figurano l’integrazione dell’educazione ambientale nei curricula scolastici, la promozione di città sostenibili e modelli economici circolari, il rafforzamento di meccanismi vincolanti di responsabilità climatica per le imprese e l’ampliamento delle opportunità di mobilità internazionale attraverso mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Il documento richiama inoltre l’esigenza di politiche europee comuni su energia e coesione sociale.

Verso la COP31: la voce degli studenti nel dibattito globale

Il Manifesto si propone come contributo della generazione Erasmus+ alle future agende politiche europee, con un riferimento esplicito al percorso verso la COP31, in programma a novembre ad Antalya, in Turchia. L’ambizione dichiarata è dare voce alle competenze e alla responsabilità civica degli studenti europei nel dibattito internazionale sul clima. Il documento è disponibile sul sito ufficiale di Erasmus+ Italia.

Il documento è disponibile a questa pagina: Il Manifesto della Generazione Erasmus per il clima

https://www.erasmusplus.it/programmi-tca/ManifestoEarthDay.pdf