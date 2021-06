Erasmus+ 2021-27, pubblicato il Regolamento europeo

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pubblicato oggi, 3 giugno 2021, il Regolamento europeo che istituisce il Programma Erasmus+ 2021/2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Il testo rappresenta la base legale del Programma e rientra nella documentazione ufficiale Erasmus+ di cui fanno parte la Guida al Programma e la Call 2021.

SCARICA IL Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+

Invito a presentare proposte Erasmus+ 2021

Il bando annuale pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che definisce le scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus+

Guida al Programma Erasmus+ 2021

La Guida al Programma è parte integrante dell’Invito annuale a presentare proposte ed è indispensabile per capire il Programma e presentare la candidatura. Contiene informazioni su: priorità del Programma, azioni finanziate, indicazioni dettagliate su come partecipare e come candidare un progetto.

