È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2026 l’invito a presentare proposte Erasmus+ 2027, con una dotazione complessiva stimata di 5,36 miliardi di euro destinati a finanziare iniziative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Il programma offre opportunità di mobilità internazionale per studenti e personale scolastico, oltre a finanziamenti per progetti di cooperazione tra istituzioni educative di diversi paesi.

Le principali novità

Tra le novità del 2027 figurano i partenariati europei per lo sviluppo scolastico, finalizzati al rafforzamento delle competenze di base, dalla lettura alla matematica, dalle scienze alle competenze digitali e di cittadinanza.

Prevista inoltre una nuova generazione di Accademie degli insegnanti Erasmus+, dedicate alla formazione dei docenti su temi quali intelligenza artificiale, innovazione didattica, gestione delle classi eterogenee e leadership collaborativa.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’utilizzo responsabile dell’IA nell’istruzione, alla sicurezza online e al contrasto della disinformazione.

Il bando introduce inoltre nuove opportunità per l’istruzione e formazione professionale, attraverso i Centri di eccellenza professionale, e prevede la possibile partecipazione di Regno Unito e Svizzera come paesi associati, subordinatamente al rispetto delle condizioni dei rispettivi accordi.

Le scadenze per le scuole

L’invito stabilisce le seguenti scadenze per le principali azioni di interesse delle istituzioni scolastiche:

Azione Scadenza Mobilità nell’istruzione scolastica (Azione chiave 1) 18 febbraio 2027, ore 12 Accademie degli insegnanti Erasmus+ 23 febbraio 2027, ore 17 Partenariati di cooperazione nell’istruzione e formazione 9 marzo 2027, ore 12 Partenariati su scala ridotta 9 marzo 2027, ore 12 Partenariati europei per lo sviluppo scolastico 9 marzo 2027, ore 12 Riaccreditamento Erasmus+ 30 settembre 2027, ore 12

Gli orari indicati si riferiscono all’ora di Bruxelles

Il riaccreditamento consentirà alle organizzazioni già accreditate di richiedere il rinnovo per il periodo 2028-2034, assicurando continuità alle attività di mobilità nel prossimo ciclo del programma.

Le candidature devono essere presentate secondo le modalità previste per ciascuna azione, generalmente attraverso le Agenzie nazionali Erasmus+.

Per conoscere tutti i requisiti di partecipazione e le ulteriori scadenze è possibile consultare l’invito ufficiale Erasmus+ 2027 e la Guida del programma Erasmus+ 2027.