È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2026 l’invito a presentare proposte Erasmus+ 2027, con una dotazione complessiva stimata di 5,36 miliardi di euro destinati a finanziare iniziative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Il programma offre opportunità di mobilità internazionale per studenti e personale scolastico, oltre a finanziamenti per progetti di cooperazione tra istituzioni educative di diversi paesi.
Tra le novità del 2027 figurano i partenariati europei per lo sviluppo scolastico, finalizzati al rafforzamento delle competenze di base, dalla lettura alla matematica, dalle scienze alle competenze digitali e di cittadinanza.
Prevista inoltre una nuova generazione di Accademie degli insegnanti Erasmus+, dedicate alla formazione dei docenti su temi quali intelligenza artificiale, innovazione didattica, gestione delle classi eterogenee e leadership collaborativa.
Particolare attenzione sarà riservata anche all’utilizzo responsabile dell’IA nell’istruzione, alla sicurezza online e al contrasto della disinformazione.
Il bando introduce inoltre nuove opportunità per l’istruzione e formazione professionale, attraverso i Centri di eccellenza professionale, e prevede la possibile partecipazione di Regno Unito e Svizzera come paesi associati, subordinatamente al rispetto delle condizioni dei rispettivi accordi.
L’invito stabilisce le seguenti scadenze per le principali azioni di interesse delle istituzioni scolastiche:
|Azione
|Scadenza
|Mobilità nell’istruzione scolastica (Azione chiave 1)
|18 febbraio 2027, ore 12
|Accademie degli insegnanti Erasmus+
|23 febbraio 2027, ore 17
|Partenariati di cooperazione nell’istruzione e formazione
|9 marzo 2027, ore 12
|Partenariati su scala ridotta
|9 marzo 2027, ore 12
|Partenariati europei per lo sviluppo scolastico
|9 marzo 2027, ore 12
|Riaccreditamento Erasmus+
|30 settembre 2027, ore 12
Gli orari indicati si riferiscono all’ora di Bruxelles
Il riaccreditamento consentirà alle organizzazioni già accreditate di richiedere il rinnovo per il periodo 2028-2034, assicurando continuità alle attività di mobilità nel prossimo ciclo del programma.
Le candidature devono essere presentate secondo le modalità previste per ciascuna azione, generalmente attraverso le Agenzie nazionali Erasmus+.
Per conoscere tutti i requisiti di partecipazione e le ulteriori scadenze è possibile consultare l’invito ufficiale Erasmus+ 2027 e la Guida del programma Erasmus+ 2027.