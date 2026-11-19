Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il rinvio delle scadenze del programma annuale 2027 tramite la Nota n. 106550 del 19 novembre 2026.
L’intervento, concordato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dispone una proroga straordinaria e transitoria di 45 giorni di tutti i termini previsti dall’art. 5 del D.I. n. 129/2018 per il programma annuale 2027.
La misura è stata adottata per agevolare l’attività amministrativo-contabile degli istituti in questo periodo dell’anno, caratterizzato anche dagli adempimenti e dai target da conseguire per i progetti finanziati dal PNRR.
A seguito del rinvio di 45 giorni, le nuove scadenze per la predisposizione e l’approvazione del bilancio di previsione 2027 sono le seguenti:
Per gli aspetti procedurali e le casistiche particolari si fa rinvio ai chiarimenti della Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019.
Il Ministero ricorda inoltre che è possibile richiedere supporto amministrativo e contabile aprendo un ticket sull’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) disponibile sulla piattaforma SIDI al percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.