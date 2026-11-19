L’Italia ha compiuto importanti progressi nella lotta all’abbandono scolastico, ma garantire a tutti i bambini e agli adolescenti un’istruzione di qualità resta una sfida aperta. Se da un lato diminuisce il numero dei giovani che lasciano prematuramente gli studi, dall’altro emergono difficoltà preoccupanti nell’acquisizione delle competenze fondamentali, già a partire dalla scuola primaria.

È quanto emerge dal rapporto “I diritti dei bambini e degli adolescenti”, pubblicato il 19 novembre 2026 dall’Istat in collaborazione con il Comitato Italiano per l’UNICEF, in occasione degli 80 anni dalla nascita dell’organizzazione e dei 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Abbandono scolastico in forte calo: raggiunto l’obiettivo europeo

Uno dei risultati più significativi riguarda la riduzione della dispersione scolastica.

Tra il 2000 e il 2025, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno interrotto il percorso di istruzione o formazione dopo aver conseguito al massimo la licenza media è passata dal 25,1% all’8,2%.

Un miglioramento che consente all’Italia di collocarsi al di sotto della soglia del 9% individuata dall’Unione europea come obiettivo da raggiungere entro il 2030.

La diminuzione degli abbandoni ha interessato soprattutto la componente maschile, che continua tuttavia a presentare livelli di dispersione più elevati rispetto a quella femminile.

Scuola primaria: il 36,7% degli alunni non raggiunge competenze sufficienti in matematica

Se i dati sulla permanenza nel sistema scolastico sono incoraggianti, quelli relativi agli apprendimenti restituiscono un quadro decisamente più critico.

Nell’anno scolastico 2025/2026, tra gli alunni della quinta classe della scuola primaria:

il 27,4% presenta competenze alfabetiche inadeguate;

presenta competenze alfabetiche inadeguate; il 36,7% non raggiunge livelli sufficienti nelle competenze numeriche.

Rispetto all’anno scolastico 2018/2019 si registra un peggioramento, particolarmente marcato in matematica.

I dati, ricavati dalle rilevazioni nazionali INVALSI, evidenziano quindi una distanza tra la crescente capacità del sistema scolastico di trattenere gli studenti nei percorsi formativi e l’effettiva acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali.

Le disuguaglianze colpiscono soprattutto gli alunni di origine straniera

Il rapporto evidenzia differenze significative nei livelli di apprendimento in relazione al territorio, al genere e all’origine migratoria.

Le disparità regionali risultano rilevanti, anche se non seguono sempre una netta contrapposizione tra Nord e Mezzogiorno.

In matematica emerge inoltre uno svantaggio delle bambine rispetto ai coetanei maschi.

Particolarmente marcato è il divario che riguarda gli alunni stranieri di prima generazione, tra i quali quasi il 60% presenta competenze inadeguate. Le difficoltà si attenuano soltanto parzialmente tra gli studenti di seconda generazione.

Secondo l’Istat, questi risultati richiamano la necessità di un impegno più incisivo delle istituzioni per favorire l’integrazione e il successo formativo degli alunni con background migratorio.

Oltre un milione di minori vive in povertà assoluta

A rendere più complesso il quadro intervengono anche le condizioni economiche delle famiglie.

Nel 2025, il 12,5% dei minori, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta, contro il 9,3% della popolazione complessiva.

L’incidenza supera il 15% nel Mezzogiorno, mentre si attesta intorno all’11% nel Centro-Nord. La povertà assoluta interessa inoltre circa un minore straniero su tre.

Si tratta di condizioni di deprivazione materiale che possono incidere anche sulle opportunità educative, rendendo ancora più importante il ruolo della scuola nel contrasto alle disuguaglianze sociali.

Il diritto all’istruzione non si esaurisce nella frequenza scolastica

I risultati del rapporto richiamano uno dei principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto di ogni minore a ricevere un’istruzione che favorisca lo sviluppo delle proprie capacità e la piena partecipazione alla vita sociale.

La diminuzione degli abbandoni rappresenta un traguardo importante, ma i dati sulle competenze di base mostrano come la frequenza scolastica, da sola, non sia sufficiente a garantire pari opportunità formative.

La sfida per il sistema educativo italiano è dunque duplice: continuare a prevenire la dispersione scolastica e assicurare che tutti gli studenti, indipendentemente dalla provenienza e dalle condizioni familiari, possano acquisire le competenze necessarie per il proprio futuro.