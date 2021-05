Erasmus+, proroga al 21 maggio per i partenariati

Dopo la scadenza del 18 maggio per la mobilità individuale, la successiva scadenza riguarda i partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, nonché sui partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

In proposito, è stata disposta la proroga dal 20 al 21 maggio.

Si legge sul sito di Erasmus+:

A causa di problemi tecnici sulla piattaforma europea di gestione delle webform – i moduli di candidatura elettronici – la Commissione europea ha prorogato la scadenza ERASMUS+ per l’AZIONE CHIAVE 2.

Nuova scadenza fissata per venerdì 21 maggio, ore 12.00

Gli uffici della Commissione sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile tutti i problemi tecnici, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute sia dagli utenti che dalle Agenzie nazionali.



Le candidature già inserite alla data di oggi non andranno né perdute né saranno respinte per problemi tecnici.

Vi invitiamo gentilmente a non inviare i file pdf delle candidature via email o pec agli indirizzi di helpdesk.

Ricordiamo che nella nuova programmazione di Erasmus+ 2021-2027 i Partenariati per lo Scambio tra scuole KA229 non esistono più. Nei partenariati KA2 ora possono partecipare, oltre alle scuole, anche altre tipologie di organizzazioni. Ovvero può partecipare come partner (o come coordinatore) qualsiasi organizzazione pubblica o privata, presente in un Paese aderente al Programma attiva in qualsiasi settore e qualsiasi organizzazione che svolga attività trasversali in diversi settori (ad esempio: autorità locali, regionali e nazionali, organizzazioni culturali, ecc). Si ricorda che l’istituto coordinatore si candida a nome di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto.

Per tutte le azioni Erasmus+ la candidatura avviene attraverso moduli elettronici da compilare interamente online.

WEBFORM VALIDE PER LE SCADENZE 2021

