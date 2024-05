Erasmus+, seminario nazionale a Trieste: incentivare la partecipazione civica attraverso progetti di mobilità

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, in sinergia con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’USR-Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia, ha avviato il seminario nazionale “Incentivare la partecipazione civica attraverso progetti di mobilità”, in corso da oggi lunedì 13 maggio fino a domani, martedì 14 maggio 2024, a Trieste. Questo evento si colloca nell’ambito delle iniziative a lungo termine del programma Erasmus+, con un focus speciale sul progetto PEACE, che promuove l’impegno civico e la partecipazione democratica dei giovani in Europa.

Obiettivo: promuovere la cittadinanza europea e l’impegno civico

Cristina Grieco, Presidente INDIRE, ha sottolineato l’importanza del seminario nel contesto del progetto PEACE, che mira a rafforzare l’impegno civico e l’educazione alla cittadinanza europea tra i giovani partecipanti al programma Erasmus+. L’incontro a Trieste rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza della partecipazione civica, della conoscenza politica dell’UE e su come i progetti Erasmus+ contribuiscano a sviluppare competenze cruciali come il pensiero critico e l’adesione ai valori europei.

Partecipazione e Mobilità: chiave per l’internazionalizzazione dell’istruzione

Il seminario si propone di esplorare il ruolo della partecipazione civica e della mobilità giovanile nell’ambito dell’istruzione primaria, secondaria e terziaria. Oltre alle sessioni plenarie con relatori esperti, sono previsti gruppi di lavoro e visite nelle scuole per promuovere il senso civico e di appartenenza a una cittadinanza europea. L’evento, che conta su oltre 150 partecipanti provenienti da varie istituzioni educative e organizzazioni, si pone come un momento cruciale per approfondire il legame tra mobilità giovanile, partecipazione civica e costruzione di una cittadinanza europea consapevole.

Official hashtag: #ErasmusPeace

Maggiori info sul progetto PEACE: https://www.erasmusplus.it/iniziative/peace-long-term-activity/peace-participation-erasmus-alumni-for-civic-engagement/