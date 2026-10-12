Erasmusdays 2026, fino al 17 ottobre oltre 650 eventi in Italia: al centro le competenze

Da oggi, lunedì 12 ottobre al 17 tornano gli Erasmusdays, la campagna europea che valorizza il Programma Erasmus+ e che quest’anno arriva alla decima edizione. Sei giornate di iniziative, con al centro il tema delle competenze.

Le competenze al centro

Il tema scelto per il 2026 riguarda le competenze, considerate fondamentali per affrontare i cambiamenti della società e del mondo del lavoro e per rafforzare la dimensione europea di istruzione, formazione e partecipazione. Fare esperienza con Erasmus+, si sottolinea, significa acquisire strumenti per orientarsi nel futuro, collaborare, comunicare, pensare in modo critico e partecipare attivamente alla vita democratica.

I numeri e i promotori

Gli eventi in programma sono oltre 11.500 in più di 60 Paesi, di cui oltre 650 in Italia, distribuiti in tutte le regioni. L’iniziativa è promossa dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE, Inapp e Ang, con il patrocinio della Commissione europea. Coinvolti scuole, università, enti di formazione, centri di ricerca, associazioni sportive e giovanili, Ong e società private. Come nelle edizioni passate, la maggior parte delle iniziative è organizzata dal mondo della scuola, con un calendario che spazia da conferenze e laboratori a concerti, escape room e mostre fotografiche.

Gli appuntamenti in Italia

Europe Direct Modena propone un programma per scuole e docenti di Modena, Reggio Emilia e Parma; il 16 ottobre al Liceo Muratori San Carlo è prevista una giornata di formazione per oltre 120 docenti e dirigenti. A Brindisi l’Istituto Giorgi presenta la mostra «Una scuola, tante lingue», mentre l’Istituto Calvino di Rozzano lancia il podcast «Unforgettable Erasmus journeys», con un episodio per ogni giorno della campagna. Il 17 ottobre a Roma è in programma l’Erasmus Beautiful Day, dalle 9.30 alle 16 all’I.C. Parco della Vittoria. Spazio anche all’università: Trento propone la mostra «Pioneers: The Women Who Shaped Europe» dal 14 al 16 ottobre, il Politecnico di Torino la quarta edizione di «GO PLACES with PoliTO», che il 16 ottobre si chiude con la conferenza di ESN Torino per il riconoscimento «Torino Erasmus Destination of the Year 2026». A Trento è prevista anche un’escape room per sviluppare problem solving e pensiero critico. L’Istituto universitario europeo di Fiesole propone il 16 ottobre, alle 16.30, la trasmissione radiofonica «Erasmusdays, the Union of Skills» su mobilità europea ed educazione civica. Il calendario completo è su erasmusdays.eu, hashtag ufficiale #ERASMUSDAYS.