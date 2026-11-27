Via libera del Consiglio di Stato al regolamento che detta le nuove Indicazioni nazionali per i licei. Si tratta dei programmi scolastici che dall’anno scolastico 2027/28 entreranno in vigore a partire dalle prime classi. Il regolamento potrà essere ora firmato dal ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prima di essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio, al ministero della giustizia e alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo riporta Italia Oggi.

Il Ministero intanto è chiamato a valutare le richieste dello stesso Consiglio di Stato e a decidere quali accogliere.

Ecco il commento di Anp: “Tra le numerose osservazioni formulate, abbiamo ritrovato alcuni nostri punti di vista esternati in occasione dell’audizione effettuata presso la Commissione incaricata della revisione delle Indicazioni nazionali e, successivamente, condivise anche dal CSPI.

Assume particolare rilievo la sostenibilità dell’innovazione, difficilmente praticabile a causa della clausola di invarianza finanziaria che accompagna un intervento di così ampia portata. Gli scenari di cambiamento sono indubbiamente ambiziosi ma non sono sostenuti da adeguati investimenti sulle professionalità chiamate a realizzarli.

I dirigenti conoscono bene quanto sia faticoso attuare ogni autentico processo di innovazione: promuovere il cambiamento significa saperne condividere il senso con la comunità professionale, suscitare motivazione, superare comprensibili resistenze, creare occasioni di confronto e di ricerca, accompagnare i docenti nella revisione delle proprie pratiche, monitorare i processi e valutarne gli esiti. È un lavoro quotidiano, paziente, spesso poco visibile all’esterno, che costituisce uno degli aspetti più qualificanti della professionalità dirigenziale e sul quale i colleghi sono chiamati a rispondere anche in sede di valutazione dei propri risultati.

Non possiamo quindi non condividere quanto affermato dal CSPI, adesso ripreso dal Consiglio di Stato, sulla mancata valorizzazione delle sperimentazioni realizzate negli anni dalle istituzioni scolastiche. Molto di ciò che si chiede alle scuole di innovare oggi, infatti, è da tempo oggetto di ricerca e sperimentazione in numerose realtà del Paese. Riteniamo, pertanto, che vadano riconosciuti il contributo che dirigenti e docenti hanno già offerto al rinnovamento del sistema di istruzione nonché le potenzialità che l’autonomia scolastica è in grado di esprimere.

Sul terreno dell’autonomia, peraltro, si pone un’altra questione di fondo: il Consiglio di Stato, nel richiamare il principio di neutralità metodologica che caratterizzava le Indicazioni nazionali del 2010, rileva come alcune formulazioni del nuovo testo assumano una connotazione eccessivamente prescrittiva. E chiedere alle scuole di innovare restringendo, al contempo, gli spazi entro i quali l’innovazione può prendere forma non sembra una strategia fruttifera.

Osserviamo che in sede di audizione l’ANP aveva espressamente chiesto, coerentemente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo, di esplicitare il carattere di suggerimento delle conoscenze proposte. Ciò avrebbe evitato che la libertà progettuale delle scuole autonome fosse circoscritta alla selezione dei soli contenuti contemplati nel documento ministeriale, rischiando di tornare alla superata logica dei programmi ministeriali. Tale osservazione, non recepita, trova oggi ulteriore fondamento, nelle considerazioni del CSPI prima e del Consiglio di Stato oggi, circa la necessità di distinguere chiaramente gli obiettivi di apprendimento, gli ambiti irrinunciabili del sapere e le conoscenze indicate a titolo esemplificativo.

Condividiamo anche le osservazioni, presenti nel parere reso in sede consultiva, sulla continuità educativa tra il primo e il secondo ciclo. Non è ragionevole affidare alle scuole la costruzione del curricolo verticale se i documenti nazionali che ne orientano l’elaborazione non rispondono essi stessi a una visione coerente dello sviluppo della persona e dei processi di apprendimento”.

Liceo artistico

Il Consiglio di Stato chiede di fare attenzione al costo dei libri con illustrazioni, ritenendo opportuno prevedere che il relativo acquisto sia previsto solo per i primi anni dei due bienni o del triennio.

Liceo classico

Il parere considera non coerente con l’obiettivo della lettura dei testi in latino nella lingua originale un uso strutturale di sistemi automatizzati e di IA e di pubblicazioni con testi tradotti a fronte.

Liceo linguistico

A proposito dei licei linguistici, secondo il Consiglio di Stato, ci sarebbero problemi di compatibilità dell’impostazione delle Indicazioni rispetto all’obiettivo di valorizzare l’apprendimento delle lingue. Secondo il parere di Palazzo Spada, per come elaborate, dalle Indicazioni emerge il rischio di dedicare un tempo non adeguato agli insegnamenti linguistico-comunicativi, ai quali, invece, dovrebbe essere data priorità. Altro aspetto, valutato con sfavore dal parere in commento, è che le Indicazioni puntano alle traduzioni dalle lingue straniere, mettendo in secondo piano la mediazione linguistica. A detta dei magistrati, infine, andrebbero precisati in maniera analitica e differenziata gli obiettivi di apprendimento per le diverse lingue e andrebbe sottolineato che soggiorni, scambi, collaborazioni internazionali e attività a distanza sono da ricondurre alla programmazione scolastica e alle condizioni di fattibilità.

Il parere del Consiglio di Stato

Oltre 1.200 pagine di allegati, nuove articolazioni disciplinari, competenze in materia di intelligenza artificiale e un significativo impegno per le scuole nella rielaborazione dei curricoli. A fronte della portata dell’intervento, appare poco plausibile l’assenza di costi e investimenti.

È quanto emerge dal parere n. 2070 del 20/11/2026, con il quale la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di decreto ministeriale recante le nuove Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento per i licei.

Il provvedimento è destinato a sostituire integralmente le Indicazioni adottate con D.M. 211/2010, successivamente integrate per il liceo scientifico a indirizzo sportivo e per il liceo del made in Italy.

Numerose le osservazioni formulate, sia sull’articolato sia sui contenuti dei singoli allegati, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria dell’intervento, alla leggibilità del documento e alle ricadute sull’attività delle istituzioni scolastiche.

Le conclusioni del Consiglio di Stato

Nelle conclusioni del parere, la Sezione dà atto dell’intenso lavoro svolto dall’Amministrazione per la predisposizione delle nuove Indicazioni e invita il Ministero a valutare le numerose osservazioni formulate, al fine di migliorare i contenuti e rendere gli allegati più facilmente fruibili.

Resta aperta, in particolare, la questione delle risorse necessarie per accompagnare le scuole nell’attuazione delle innovazioni didattiche, nella revisione dei curricoli e nell’aggiornamento professionale del personale.

Le disposizioni sono ancora contenute in uno schema di decreto e potranno subire modifiche prima dell’adozione definitiva.